Etiqueta de la DGT ¿Dónde y cómo puedes conseguirla?

Como ya sabrás, son muchas la ciudades en España que cuentan con una Zona de Bajas Emisiones a la que no pueden entrar todos los vehículos, sino tan solo los que cuenten con el distintivo correspondiente en su parabrisas. La mayoría de conductores ya cuenta con esta pegatina en su vehículo, pero hay algunos que desconocen si tienen que llevarla o incluso dónde pueden conseguirla.

Por ello, a continuación te contaremos todo lo que tienes que saber sobre estas pegatinas de la DGT: precio, dónde conseguirlas, los tipos que hay…

La mayoría de conductores ya cuenta con esta pegatina en su vehículo / Carlos Perez

Tipos de distintivos

Existen cuatro distintivos ambientales creados en función del impacto medioambiental de los vehículos.. De mayor a menor eficiencia son los siguientes:

Etiqueta 0 emisiones (Azul): Identifica a los vehículos más eficientes. Tienen derecho a esta etiqueta eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Eco: Los siguientes en el escalón de eficiencia son en su mayoría vehículos híbridos o de gas. Tienen derecho a esta etiqueta los eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir los criterios de la etiqueta C.

Etiqueta C (Verde): Son los vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO. Tienen derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas, excluido el conductor, y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2014.

Etiqueta B (Amarilla): Es la etiqueta que identifica a los vehículos menos eficientes. Se trata de vehículos de combustión interna que si bien no cumplen con las últimas especificaciones de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores. Tendrán derecho a esta etiqueta turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

¿Donde se puede conseguir?

Una vez hayas comprobado que tu coche tiene derecho a un distintivo ambiental, la adquisición y compra de estos distintivos puede realizarse a través de:

Oficinas de Correos.

Red de talleres de la Confederación Española de talleres (CETRAA) y otras redes de talleres autorizados.

(CETRAA) y otras redes de talleres autorizados. Gestores Administrativos.

Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO).

(IDEAUTO). Estancos autorizados (Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado).

(Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado). Para el caso de flotas, puede obtenerse el distintivo a través de la asociación Ganvam.

La emisión de la etiqueta con el distintivo correspondiente tiene, por lo general, un coste de 5€. No obstante el precio puede verse incrementado con gastos de envío y otros conceptos, pudiendo variar de un vendedor a otro.