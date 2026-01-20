Consejos
Así es como tienes que circular en una rotonda según la DGT
Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan cuáles son las normas de prioridad en las glorietas
Las colisiones y siniestros en las rotondas son más comunes de lo que pensamos. De hecho, la mayoría de accidentes que se producen en ellas se dan por no respetar las normas de tráfico elementales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de cada tres conductores implicados en accidentes en glorietas estaba cometiendo alguna infracción. Por ello, a continuación te traemos las 5 infracciones más habituales de los conductores españoles en las rotondas:
1. Exceso de velocidad
Como todos sabemos, cuando nos aproximamos a una rotonda es fundamental reducir y adaptar la velocidad. Los excesos de velocidad en una glorieta impiden las incorporaciones y cambios de carril a otros vehículos, obligan a invadir varios carriles para controlar el vehículo y multiplican el riesgo y la gravedad de los accidentes
2. Entrar sin respetar la prioridad
Respetar la prioridad de paso en una rotonda es clave para circular con seguridad y evitar accidentes de tráfico. Según la normativa, los vehículo que circulan dentro de la rotonda tienen prioridad de paso sobre los vehículos que entran. Eso sí, siempre que una señal, marca vial o agente de tráfico no ordenen lo contrario.
3. Salir de una rotonda desde el interior
A la hora de salir de una rotonda, está prohibido hacerlo desde un carril interior, cruzándote por delante de otros vehículos. Según la DGT, esta acción es “la maniobra más peligrosa que un conductor puede realizar dentro de una glorieta”.
4. No dar prioridad a ciclistas y motoristas
Cuando circules por una rotonda debes prestar la máxima atención a la presencia de usuarios vulnerables, como los motoristas y ciclistas. Es fundamental que respetes su prioridad en las entradas, salidas y cambios de carril. Asimismo, debes mantener siempre una distancia de seguridad adecuada, puesto que son los usuarios más difíciles de ver y los más delicados en la circulación.
5. Cambiar de carril sin respetar la prioridad
Las infracciones más habituales no sólo se producen en el momento de entrada o salida de una rotonda. También ocurren durante la circulación dentro de la misma: cambios continuos de carril, no usar los intermitentes, no respetar las prioridades de paso y no respetar la distancia de seguridad.
