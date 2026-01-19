Sistemas ADAS ¿Sabes qué son y por qué son importantes en tu coche?

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) son una ayuda imprescindible para los conductores de los vehículos de cuatro o más ruedas. Las advertencias que lanzan sobre los riesgos que tienen lugar en la carretera e incluso la intervención que hacen de forma autónoma en el vehículo en algunas situaciones peligrosas hacen que conducir sea más seguro.

La ventaja de tener un parque móvil que incluya este tipo de sistemas es evidente: un estudio del Consejo Europeo de Seguridad del Transporte Europeo (ETSC) calculó que su implementación evitaría, desde 2021 a 2038, casi 25.000 muertes en las carreteras.

Con este objetivo en mente, a finales de 2019 la Unión Europea (UE) puso en marcha una nueva regulación que preveía la implantación de algunos de estos sistemas de forma obligatoria y progresiva en los distintos tipos de vehículos.

Homologación y matriculación

Para la incorporación segura de estas tecnologías, este plan de la UE distingue tres fases (la primera comenzó en cuanto se publicó el Reglamento UE 2019/2144, la última llegará en 2029) marcadas por dos periodos de tiempo distintos: la fecha a partir de la cual los vehículos ya no pueden ser homologados en la UE si no cuentan con el sistema de seguridad exigido por dicho reglamento y la fecha que indica a partir de qué momento los vehículos no pueden ser matriculados si no cuentan con el sistema de seguridad pertinente.

La confusión con las distintas fases y las fechas, la variedad de nomenclatura de los propios ADAS y el hecho de que no todos los ADAS sean obligatorios genera una confusión alrededor de estas tecnologías que hace que el consumidor, en ocasiones, no sepa ni qué ADAS tiene ni para qué sirven.

Algunos de los sistemas ADAS del coche / CESVIMAP

Estas son algunos de los ADAS que incluyen los coches modernos obligatoriamente:

Registrador de datos de emergencias (EDR)

Este dispositivo proporciona una información muy valiosa y precisa para reconstruir un siniestro y determinar sus causas. El análisis posterior de estos datos ayuda a mejorar las medidas de seguridad vial futura porque permite subsanar errores.

Sistema avanzado de frenado de emergencia para peatones y ciclistas (AEB+P+C)

Especialmente relevante en accidentes urbanos e interurbanos, este sistema evita atropellos. En 2024, en vías urbanas, el 41 % de las personas fallecidas fueron peatones que murieron por este motivo. Los estudios muestran que el uso del AEB-PCD reduce un 30% el atropello de viandantes y un 45% el de ciclistas.

Alcoholímetro antiarranque

Suecia fue el primer país europeo que usó etilómetros con dispositivo de bloqueo de arranque. En España el consumo de alcohol fue factor concurrente en el 28% de los siniestros viales mortales en 2024. Usar un dispositivo de este tipo reduce un 65% el número de accidentes relacionados con el alcohol.

Detector de marcha atrás (REV)

Este sistema ayuda a prevenir choques al detectar obstáculos que están fuera de la vista del conductor.

Asistente de velocidad inteligente (ISA)

Este sistema previene sobrepasar la velocidad establecida. En 2024 la velocidad inadecuada estuvo presente en el 22% de los siniestros mortales.

Sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (DDR-ADR)

En 2024 la conducción distraída estuvo presente en el 34% de los accidentes mortales en vías interurbanas y el cansancio y la fatiga en el 11%.

Sistema avanzado de mantenimiento de carril (LKA)

Según un estudio que analiza la efectividad de los sistemas de seguridad sobre el riesgo de accidentes o lesión realizado por Centro Zaragoza y DGT, esta tecnología es útil en la prevención de salidas de vía.