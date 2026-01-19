Peugeot consolida su crecimiento en España en 2025 y acelera su ofensiva electrificada para 2026

El mercado español del automóvil ha vivido en 2025 un punto de inflexión histórico. Por primera vez, las motorizaciones electrificadas han superado en volumen a los vehículos de combustión tradicional, redefiniendo el equilibrio del sector y acelerando la transformación tecnológica de las marcas. En este contexto de cambio estructural, Peugeot ha cerrado el ejercicio con resultados sólidos y una hoja de ruta clara para 2026, apoyada en nuevos productos, electrificación y una propuesta de confianza reforzada para el cliente.

Un crecimiento sostenido en un mercado en transformación

El año 2025 se recordará como el ejercicio en el que los vehículos electrificados —híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros— alcanzaron el 53,7% del total de matriculaciones en España, superando por primera vez a los motores gasolina y diésel. Este nuevo escenario ha favorecido a las marcas con una estrategia multienergía madura y bien posicionada.

En ese marco, Peugeot ha logrado consolidarse en el Top 4 del mercado español, con un total de 81.861 turismos y vehículos comerciales matriculados, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2024 y una cuota de mercado del 6,1%.

Electrificación como eje estratégico

Uno de los datos más relevantes del ejercicio es que, en el caso de Peugeot, las ventas de vehículos electrificados ya superan a las de combustión pura, alineándose con la tendencia general del mercado, con una ejecución especialmente consistente. La marca ha desplegado una oferta multienergía completa en prácticamente toda su gama, combinando versiones eléctricas, Hybrid y Plug-In Hybrid.

Esta estrategia ha permitido a Peugeot captar perfiles de cliente muy diversos, desde el usuario particular que busca una transición progresiva hacia la electrificación, hasta flotas y empresas que priorizan eficiencia, costes de uso y cumplimiento normativo.

Fuerte avance en el canal B2B y vehículos comerciales

El crecimiento de Peugeot en 2025 se apoya de forma especialmente clara en dos pilares: el canal B2B y los vehículos comerciales, segmentos donde la fiabilidad, la versatilidad y el valor residual resultan determinantes.

En el ámbito de empresas, la marca ha registrado un crecimiento del 26% respecto a 2024, duplicando la progresión media del mercado. Con 44.302 matriculaciones y una penetración del 8%, Peugeot alcanza la segunda posición del ranking en este canal, consolidando su peso entre flotas, renting y clientes profesionales.

Un comportamiento muy similar se observa en el mercado de vehículos comerciales, donde la marca mantiene una posición histórica de referencia. En 2025 se matricularon 24.719 furgones y furgonetas Peugeot, lo que representa una cuota del 13,2% y un crecimiento anual del 17%.

Peugeot Care: confianza, flexibilidad y respaldo a largo plazo

La estrategia customer centric de la marca del león se concreta en programas como Peugeot Care, concebido para reducir las barreras de acceso a la movilidad eléctrica y reforzar la confianza del cliente en un contexto de transición tecnológica. Más allá de la garantía, la marca introduce medidas poco habituales en el mercado generalista que ponen el foco en la experiencia real de uso.

Una de las iniciativas más significativas es la posibilidad de devolver o cambiar un vehículo eléctrico si no se adapta a las necesidades del cliente. En concreto, quienes adquieran un Peugeot eléctrico financiado disponen de un periodo de hasta 3 meses o 3.000 kilómetros para comprobar su adecuación en el día a día. Si en ese plazo no están satisfechos, la marca ofrece la opción de sustituirlo por un modelo híbrido.

Este enfoque se complementa con la ampliación de la garantía hasta los 8 años o 160.000 kilómetros, uno de los pilares de Peugeot Care. La cobertura se activa siempre que el cliente realice el mantenimiento oficial en la red Peugeot, lo que permite asegurar estándares homogéneos de calidad y preservar el valor residual del vehículo.

Además, Peugeot ha abordado de forma directa los problemas detectados en determinadas generaciones del motor PureTech, una cuestión sensible para parte de su base de clientes. A través de un programa específico de Customer Care, la marca ha ampliado la cobertura para estos motores hasta 10 años, con límites que alcanzan los 180.000 o incluso 240.000 kilómetros, según el caso. Este plan incluye gestión retroactiva de incidencias, compensaciones por reparaciones ya efectuadas —como las relacionadas con la correa de distribución o el consumo excesivo de aceite— y un acompañamiento personalizado para los propietarios afectados.

2026: nuevos lanzamientos y refuerzo del segmento C

De cara a 2026, Peugeot prepara un año de fuerte actividad comercial apoyado en su ADN histórico: placer de conducción, diseño, carácter francés y tecnología. Uno de los grandes focos estará en el segmento C, con la renovación de dos modelos clave: los nuevos Peugeot 308 y Peugeot 408.

El Peugeot 308 profundiza en su posicionamiento como berlina compacta de enfoque dinámico, con una gama multienergía que incluye opciones diésel, Hybrid, Plug-In Hybrid y 100% eléctrica, además de una evolución del Peugeot i-Cockpit orientada a la digitalización y la experiencia inmersiva.

Por su parte, el Peugeot 408 mantiene su silueta Fastback como seña de identidad, incorporando tecnologías inteligentes y versiones electrificadas que amplían su atractivo tanto para clientes particulares como profesionales.

El apartado emocional llegará con el esperado Peugeot 208 GTi, que recupera unas siglas históricas adaptadas a la movilidad eléctrica, y con nuevos proyectos que la marca irá desvelando a lo largo del año, anticipando el rumbo futuro de su diseño y tecnología.