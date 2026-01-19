Hyundai España superó en 2025 su récord de ventas por segundo año consecutivo

Cuatro puesto en el mercado nacional y nuevo récord de ventas por segundo año consecutivo. Así fue el año 2025 para Hyundai España. La filial de la marca coreana, que preside Leopoldo Satrústegui, presentó unos resultados óptimos al cierre del ejercicio del año anterior, confirmando su estabilidad tanto en lo referente a ingresos como a la rentabilidad de su red de concesionarios (un 2%).

En 2025 Hyundai vendió 68.568 vehículos de los que 21.974 fueron de su modelo estrella, el Hyundai Tucson (que recibirá una nueva generación a finales de este 2026). Le siguieron en volumen de ventas el Kona (17.824 unidades), el i20 (14.252 unidades), el i10 (11.788 unidades) y el Bayon (10.034 unidades, mayoritariamente a flotas). La marca ha ocupado el cuarto puesto en venta a particulares (34.391 coches) y ha crecido un 30% en el canal de empresas.

Con estas cifras, Hyundai ocupó el cuarto puesto del mercado total nacional, con una cuota del 6%, gracias a un último trimestre espectacular, logrando el mejor año desde 2107 y con el segundo rércord de ventas consecutivo en sus 30 años de presencia en nuestro país. La marca facturó 1.382 millones de euros, un 5,3% más que en 2024, lo que también supuso un nuevo récord de ingresos. Hyundai también superó el índice de penetración de ventas con financiación, con un volumen de facturación de 465 millones de euros.

Crecimiento en eléctricos

"Estamos contentos, con cifras mejores de las esperadas. Se trata de un buen resultado que reafirma la posición de Hyundai en los últimos años. El objetivo es seguir creciendo en los próximos años gracias a la consolidación de la gama y el incremento de la oferta con nuevos modelos", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui, que también ha querido poner en valor que "el 80% de los modelos que vendemos en nuestro país están producidos en Europa".

El 66% de las ventas de la marca coreana han llegado con modelos electrificados, lo que supone un crecimiento del 17% frente al año anterior. Si nos fijamos solo en los coches 100% eléctricos, Hyundai ha matriculado cerca de 5.000 unidades, lo que representa un 4,84% en el conjunto del mercado de eléctricos de España (que a nivel global no alcanza el 10%).

Nuevo Hyundai Nexo / Hyundai

El lanzamiento de los nuevos Hyundai Inster y el Ioniq 9, han hecho que la marca crezca en modelos 100% eléctricos un 252% respecto a 2024. Completan la gama eléctrica el Kona, el Ioniq 5, el Ioniq 5 N y el Ioniq 6. Para este año, la marca contará con nuevos modelos eléctricos en cartera, la versión 100% eléctrica del monovolumen-furgón Hyundai Staria y la versión N para el Ioniq 6. También se espera la llegada en el tercer trimestre del Ioniq 3 (por debajo de los 30.000 euros), así como del modelo de hidrógeno Hyundai Nexo.

El Plan Auto+

Con la mirada puesta en este año 2026, la marca coreana confía llegar a los 68.000 vehículos en España. "Preferimos ser conservadores con los objetivos, aunque luego vayamos a por más", señala Satrústegui. Para ello confía en la llegada del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, para incrementar las ventas en mercados como el de vehículos eléctricos, "aunque no creo que cubra la actual demanda, ya que hay mucha incertidumbre y no conocemos los detalles exactos.

"Esperamos que el Plan Auto+ sirva de ayuda, aunque el dinero presupuestado es menos de la mitad del que se consumió con el Plan Moves de 2025. Sin duda, es un plan que tiene ventajas, como la centralización de las ayudas, pero las cuantías son menores. Veremos cuánto puede ayudar al mercado de eléctricos", ha añadido.

El Genesis GV60 Magma es uno de los nuevos y primeros modelos que llegarán a España. / Genesis

El presidente de Hyundai ha apuntado también a la ventaja que les puede representar a alcanzar los objetivos la llegada de la marca de lujo Genesis. "Creemos que nos puede ayudar. Su aportación puede representar entre dos mil y cuatro mil coches más cuando alcancemos con ella un ritmo de crucero", explica Satrústegui. Los modelos serán el GV60, el GV70 y el G80, todos eléctricos (aunque también incorporarán versiones híbridas y de autonomía extendida), que se venderán de momento a través de una red que contará con tres concesiones, una en Barcelona, otra en Madrid y una tercera en Valencia.