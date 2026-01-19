Creación italiana y decoración coreana: así es el Ferrari 12Cilindri Tailor Made

Ferrari sigue jugando al despiste con el 12Cilindri Tailor Made, una pieza única creada exclusivamente para el mercado surcoreano, que representa un cruce (o más bien choque) entre culturas, tradiciones y visión del automóvil, todo articulado a través del programa de personalización más exclusivo de la firma de Maranello.

El proyecto ha sido fruto de casi dos años de trabajo entre tres continentes: Asia, representada por cinco artistas coreanos seleccionados por su dominio de la artesanía y la estética local; Europa, con el equipo de diseño de Ferrari; y América del Norte, gracias a la dirección creativa de la plataforma Cool Hunting.

Ferrari CS 12Cilindri Tailor Made / Ferrari

Uno de los aspectos más llamativos es la nueva pintura Yoonseul, desarrollada expresamente para esta unidad. Inspirada en la cerámica celadón coreana y en la energía de la Seúl contemporánea, esta pintura transicional cambia de color según la luz, pasando del verde al violeta con destellos azulados. El nombre hace referencia al brillo del sol sobre el mar, un concepto que se materializa en el acabado iridiscente del coche.

La artesanía textil tiene un papel protagonista en el interior. Dahye Jeong, artista reconocida internacionalmente por su trabajo con crin de caballo, aporta uno de los detalles más sorprendentes: un tejido tridimensional desarrollado junto a una empresa surcoreana, que se aplica a los asientos, el suelo y otras superficies blandas. Además, el techo de cristal incorpora un patrón serigrafiado de su autoría, lo que permite que la luz proyecte sombras al estilo de sus obras suspendidas. En el salpicadero, una pieza tejida a mano con crin de caballo mongol certificada actúa como una auténtica obra de arte integrada en el habitáculo.

Interior del Ferrari CS 12Cilindri Tailor Made / Ferrari

Hyunhee Kim ha introducido elementos translúcidos en diversas partes del coche. Los escudos de la Scuderia, los tapacubos, el emblema “Ferrari” y el Cavallino Rampante tienen ahora un acabado semitransparente, en línea con el lenguaje visual de la artista. En el túnel central, una modificación única remata el conjunto interior, acompañada de una placa dedicada con caligrafía coreana. Además, Kim ha creado un baúl especial para el maletero, que funciona como estuche para objetos personales, incluyendo una llave del coche personalizada.

El color blanco, reinterpretado a través del lacado tradicional coreano por TaeHyun Lee, marca otros elementos inéditos: las pinzas de freno y las levas del cambio, acabadas en blanco por primera vez en un Ferrari de fábrica. Su trabajo, basado en capas, brillo y profundidad, aporta un contraste elegante al conjunto.

Interior del Ferrari CS 12Cilindri Tailor Made / Ferrari

Pero este Ferrari no solo se ve y se toca: también se escucha. El dúo artístico Graycode, jiiiiin, especializado en arte sonoro y performance, ha transformado el rugido del V12 en una obra visual plasmada en la carrocería. A través de un tratamiento especial con pintura en un tono más oscuro que el Yoonseul, la silueta sonora del motor recorre la carrocería como si de una onda vibrante se tratase.

El coche base es el ya conocido Ferrari 12Cilindri, con un motor atmosférico de 6.5 litros, capaz de entregar 830 CV a 9.250 rpm y alcanzar un régimen máximo de 9.500 rpm, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos y una velocidad punta superior a 340 km/h. Prestaciones puras, envueltas en una carrocería tan artística como exclusiva.