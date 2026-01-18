El precio medio del eléctrico de ocasión cae en 2025, impulsando las ventas

El precio medio de oferta del vehículo eléctrico de ocasión sigue en caída libre, y lo hace en un contexto de fuerte subida de las ventas generales. El ejercicio 2025 cierra diciembre con un descenso interanual del 6% respecto a diciembre de 2024, situando el precio medio en 31.360€.

Sin embargo, las distintas oscilaciones registradas a lo largo del año hacen que la media anual de 2025 se sitúe en 31.471 euros, lo que supone una caída del 10,2% frente a la media de 2024 (35.064 euros), según destaca el informe anual ElectricarVO elaborado conjuntamente por coches.net y GANVAM. En 2025, las ventas se han disparado un 53,3% hasta alcanzar las 29.893 unidades despachadas en doce meses.

La evolución del precio a lo largo de estos doce meses de 2025 ha sido siempre en negativo en su comparación interanual, con caídas de hasta doble dígito en ocho ocasiones (entre febrero y septiembre). En el último trimestre del año, las bajadas de precio medio han sido algo más moderadas, hasta cerrar en el -6% de diciembre.

Desciende el precio medio en casi todas las regiones

Por comunidades autónomas, la evolución de los precios dibuja un escenario mayoritariamente a la baja. A cierre de año, trece de las diecisiete regiones registran descensos en el precio medio del eléctrico de ocasión, en muchos casos de doble dígito. Aragón lidera las caídas, seguida de Galicia y Murcia.

En el otro lado de la balanza, cuatro comunidades cierran 2025 con incrementos de precio. No obstante, salvo en Baleares -donde el precio crece un 7,4%-, los aumentos son contenidos en el resto de regiones: La Rioja (5,2%), Extremadura (3,4%) y Madrid (0,7%).

Uno de los casos más significativos, por todo lo vivido en los últimos meses, es el País Vasco, que se ha dejado casi 6.400 euros en su precio medio en poco más de un año: si en mayo del año pasado costaba 40.909 euros, ahora tiene un precio medio de oferta de 34.512 euros, es decir una caída del 15,6%.

El precio medio de oferta del vehículo eléctrico de ocasión sigue en caída libre / Agencias

Crece el interés por los eléctricos de segunda mano

La demanda de vehículos eléctricos de segunda mano sigue ganando peso en el mercado. En el último año, el interés de los usuarios por este tipo de modelos ha crecido un 41,6% en coches.net, una evolución que refleja cómo cada vez más compradores se acercan a la movilidad eléctrica a través del mercado de ocasión, atraídos por precios más accesibles frente al elevado coste que aún presentan los eléctricos nuevos.

Las ventas, al alza

Los coches eléctricos de ocasión en 2025 han vivido una etapa intensa. En 2025 la venta de vehículos eléctricos puros se ha incrementado un 53,3% respecto a 2024. En concreto, en 2025 se han vendido 29.893 unidades frente a las 19.483 de 2024 y las 12.590 de 2023. Aun así, el porcentaje respecto al total de coches de ocasión vendidos en España (2,21 millones en todo 2025) sigue siendo todavía testimonial (1,3%).

Por franja de antigüedad, los más nuevos son, con diferencia, los más vendidos. Los de menos de un año, que representan algo más de uno de cada cuatro (26%), crecieron en 2025 un 36,8%. Y los de entre 1 y 3 años, que suponen el 32,1% del total de los eléctricos de ocasión vendidos, crecieron un espectacular 60,6%.

En un contexto como el actual, en el que es necesario incorporar medidas aceleradoras para alcanzar los objetivos de descarbonización, el apoyo de los eléctricos de ocasión de hasta 36 meses en los planes de ayuda a la compra ayudaría a convertir el eléctrico en una opción todavía más asequible para los ciudadanos, impulsando, por tanto, la transición hacia la movilidad cero emisiones.

El Tesla model 3 ocupa el primer puesto

Tras varios años liderando el mercado de eléctricos de ocasión, el Renault Zoe cede en 2025 el primer puesto al Tesla Model 3, que irrumpe con el mayor crecimiento del año y se sitúa en cabeza del ranking con 2.416 unidades. El Renault Zoe pasa al segundo lugar con 1.234 unidades, seguido del Fiat 500e (1.143). Cierran el top cinco el Mercedes-Benz EQA (1.138) y el Mini Hatchback (1.081).