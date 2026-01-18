Esta es la multa que te pueden poner si no respetas las Zonas de Bajas Emisiones este 2026

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en España es un área delimitada dentro de un municipio donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, en función de la etiqueta ambiental asignada por la Dirección General de Tráfico. Si esto no lo respetas te pueden poner una buena multa.

En nuestro país, solamente 1 de cada 3 ciudades obligadas a establecer la ZBE han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas, y algunas como Madrid y Barcelona han endurecido las medidas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 regulan el concepto de la Zona de Bajas Emisiones en España. Además, esta normativa obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE, en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023.

Cartel ZBE en Madrid / Europa Press

Los principales objetivos de las Zonas de Bajas Emisiones son mejorar la calidad del aire y la salud pública, mitigar el cambio climático reduciendo los gases de efecto invernadero, y promover una movilidad sostenible fomentando el uso del transporte público, bicicleta y vehículos con etiqueta 0 en las ciudades.

¿Cómo funciona la Zona de Bajas Emisiones en Madrid y Barcelona?

La primera ZBE fue en Madrid Central, inaugurada a finales de noviembre de 2018 por la entonces alcaldesa Manuela Carmena. Esta zona en Barcelona entró en vigor en 2020, y son dos de las Zonas de Bajas Emisiones más amplias de Europa.

La ZBE en Madrid está activa todos los días del año, mientras que la de Barcelona se aplica de lunes a viernes (días laborables) de 7:00 a 20:00. Fuera de este horario (noches, fines de semana y festivos), cualquier vehículo puede circular, incluso sin etiqueta ambiental, en la ciudad condal. En Madrid, los vehículos sin etiqueta empadronados vuelven a tener un año más de moratoria, de manera que hasta el 31 de diciembre de 2026 podrán acceder y circular por la ZBE de la capital.

Cartel ZBE / Gregorio Marrero

Debes prestar atención ya que las motos también están sujetas a estas restricciones. Estos son los vehículos que pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Madrid y Barcelona:

Todos los turismos que tengan alguna etiqueta de la DGT .

Los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid. Ten en cuenta que en Barcelona , fuera del horario, cualquier vehículo puede circular.

Ten en cuenta que en , fuera del horario, cualquier vehículo puede circular. Los vehículos históricos.

Los vehículos cuya función sea el traslado de personas con movilidad reducida , siempre que estén registrados en el sistema de gestión de accesos de la ZBE, tengan una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y que el titular sea una persona minusválida.

, siempre que estén registrados en el sistema de gestión de accesos de la ZBE, tengan una tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida y que el titular sea una persona minusválida. Los vehículos utilizados en los servicios de emergencia o el Ejército.

Las multas por no respetar las Zonas de Bajas Emisiones

Cada ciudad tiene sus restricciones sobre la Ley de Emisiones. Como hemos dicho, para entrar en las ZBE tu vehículo debe llevar una pegatina medioambiental de la DGT (Cero, Eco, C o B), a menos que el vehículo sin etiqueta cumpla con los requisitos nombrados en el apartado anterior.

Generalmente, los vehículos que cuentan con etiquetas B y C pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones, pero con limitaciones horarias o para aparcar. Los vehículos con etiqueta Cero y Eco pueden entrar, circular y aparcar sin problema. La multa que deberás pagar si incumples la Zona de Bajas Emisiones ascenderá a 200 euros, con pronto pago 100, si pagas la sanción en un plazo menor a 20 días desde que recibes la notificación en tu domicilio. Debes tener cuidado porque también te pueden sancionar con hasta 200 euros si la pegatina medioambiental de tu vehículo está defectuosa.