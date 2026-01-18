Coches
¿Conoces el Mercedes McLaren con nombre de un piloto de Fórmula 1? Ahora se subasta por más de 2 millones de euros
En el Salón de Detroit de 2009, la firma alemana estrenó el Mercedes SLR McLaren Stirling Moss, un superdeportivo con 641 caballos de potencia
Rubén Burillo
Mercedes es una de las marcas más históricas del mundo del motor. La firma alemana ha colaborado con McLaren para diversos proyectos, y uno de ellos es el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, un superdeportivo con 641 CV, sin techo ni parabrisas, que subasta RM Sotheby’s por más de 2 millones de euros.
Uno de los Mercedes más exclusivos
El Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss está inspirado en el 300 SLR de competición de Stirling Moss, subcampeón del mundo de Fórmula 1 en cuatro ocasiones consecutivas. El piloto británico utilizó este coche biplaza en la Mille Miglia, la legendaria carrera inicialmente de velocidad (1927-1957) de unos 1600 kilómetros entre Brescia y Roma, conocida como la carrera más bella y trágica, que Moss ganó en 1955 con este Mercedes.
Como el 300 SLR de competición del piloto británico, el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss es un superdeportivo con cabina abierta, sin techo ni parabrisas, con un motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros que da 641 caballos de potencia y 820 Nm de par máximo.
El superdeportivo de Mercedes acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos aproximadamente, y alcanza los 354 km/h como velocidad máxima. En el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, el conductor puede accionar manualmente el aerofreno desde un mando situado en el habitáculo, y cuenta con el mismo sistema de aerofreno que el SLR normal adaptado a su carrocería. Además, se levanta cuando el conductor pisa el freno a más de 120 km/h para estabilizar la parte trasera.
La producción del Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss se limitó a 75 unidades, disponibles exclusivamente para los propietarios que habían adquirido un SLR McLaren. La eliminación del parabrisas y el techo, junto con la incorporación de paneles de carrocería de fibra de carbono rediseñados, contribuyó a reducir el peso del superdeportivo en unos 200 kilogramos.
Esta edición Stirling Moss se entregó el 29 de marzo de 2010 y Daimler la conservó para su uso como vehículo de demostración. El fabricante la matriculó por primera vez en noviembre de 2011 y la conservó hasta marzo de 2012. El Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss cuenta con una revisión completa realizada en Mercedes-Benz Colonia (Alemania) en septiembre de 2025, y solo cuenta con 1.935 kilómetros en el momento de su catalogación.
Este ejemplar se completó el 16 de diciembre de 2009, con la pintura Crystal Laurit Silver Metallic. El interior se tapizó en cuero Exclusivo Negro y Antracita, con detalles en Cuero Flecha Plateada 300 SL Rojo. El superdeportivo también se equipó con asientos de fibra de carbono de gran tamaño para el conductor y el pasajero, pinzas rojas para los discos de freno carbocerámicos y llantas de aleación de 19 pulgadas con radios dobles.
Este Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss se ofrecerá el miércoles 28 de enero de 2026 en una subasta en París. El superdeportivo se entrega con dos gorras de cuero y gafas protectoras, funda para el automóvil, manual del propietario y el modelo a escala manual del propietario. RM Sotheby’s, la empresa que lo subasta, espera que se venda por un precio aproximado de entre 2.750.000 y 3.250.000 euros.
