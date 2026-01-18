¿Conoces el Mercedes McLaren con nombre de un piloto de Fórmula 1? Ahora se subasta por más de 2 millones de euros

Mercedes es una de las marcas más históricas del mundo del motor. La firma alemana ha colaborado con McLaren para diversos proyectos, y uno de ellos es el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, un superdeportivo con 641 CV, sin techo ni parabrisas, que subasta RM Sotheby’s por más de 2 millones de euros.

El Mercedes Benz SLR McLaren Stirling Moss / RM Sotheby’s

Uno de los Mercedes más exclusivos

El Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss está inspirado en el 300 SLR de competición de Stirling Moss, subcampeón del mundo de Fórmula 1 en cuatro ocasiones consecutivas. El piloto británico utilizó este coche biplaza en la Mille Miglia, la legendaria carrera inicialmente de velocidad (1927-1957) de unos 1600 kilómetros entre Brescia y Roma, conocida como la carrera más bella y trágica, que Moss ganó en 1955 con este Mercedes.

Mercedes Benz 300 SLR de Stirling Moss / Mercedes-Benz

Como el 300 SLR de competición del piloto británico, el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss es un superdeportivo con cabina abierta, sin techo ni parabrisas, con un motor V8 sobrealimentado de 5,4 litros que da 641 caballos de potencia y 820 Nm de par máximo.

El superdeportivo de Mercedes acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos aproximadamente, y alcanza los 354 km/h como velocidad máxima. En el Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, el conductor puede accionar manualmente el aerofreno desde un mando situado en el habitáculo, y cuenta con el mismo sistema de aerofreno que el SLR normal adaptado a su carrocería. Además, se levanta cuando el conductor pisa el freno a más de 120 km/h para estabilizar la parte trasera.

El Mercedes Benz SLR McLaren Stirling Moss / RM Sotheby’s

La producción del Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss se limitó a 75 unidades, disponibles exclusivamente para los propietarios que habían adquirido un SLR McLaren. La eliminación del parabrisas y el techo, junto con la incorporación de paneles de carrocería de fibra de carbono rediseñados, contribuyó a reducir el peso del superdeportivo en unos 200 kilogramos.

Esta edición Stirling Moss se entregó el 29 de marzo de 2010 y Daimler la conservó para su uso como vehículo de demostración. El fabricante la matriculó por primera vez en noviembre de 2011 y la conservó hasta marzo de 2012. El Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss cuenta con una revisión completa realizada en Mercedes-Benz Colonia (Alemania) en septiembre de 2025, y solo cuenta con 1.935 kilómetros en el momento de su catalogación.

Parte trasera del Mercedes Benz SLR McLaren Stirling Moss / RM Sotheby’s

Este ejemplar se completó el 16 de diciembre de 2009, con la pintura Crystal Laurit Silver Metallic. El interior se tapizó en cuero Exclusivo Negro y Antracita, con detalles en Cuero Flecha Plateada 300 SL Rojo. El superdeportivo también se equipó con asientos de fibra de carbono de gran tamaño para el conductor y el pasajero, pinzas rojas para los discos de freno carbocerámicos y llantas de aleación de 19 pulgadas con radios dobles.

Interior del Mercedes Benz SLR McLaren Stirling Moss / RM Sotheby’s

Este Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss se ofrecerá el miércoles 28 de enero de 2026 en una subasta en París. El superdeportivo se entrega con dos gorras de cuero y gafas protectoras, funda para el automóvil, manual del propietario y el modelo a escala manual del propietario. RM Sotheby’s, la empresa que lo subasta, espera que se venda por un precio aproximado de entre 2.750.000 y 3.250.000 euros.