Renault refuerza en Corea su estrategia internacional de desarrollo industrial

París, Palencia, Hangzhou, Seúl. No, no es un concurso de ciudades del mundo, ni están elegidas al azar. Todas tienen algo en común, además de tener todas tiendas de Zara. El nexo es Renault. El grupo automovilístico francés sigue apostando por la internacionalización basada en el desarrollo y la investigación local. Ser locales para ser globales, esa es la idea.

Se trata de una red de centros de desarrollo e investigación que promueven la producción de nuevos modelos basándose en elementos de tecnología propios en base a una estrategia que busca consolidar la presencia mundial de la marca dentro del sector. India, Brasil, Rumanía, Turquía y Marruecos completan esa tela de araña que permite a Renault disponer de una fotografía global en el desarrollo de proyectos comunes.

Renault Filante / Renault

Hace unos meses viajamos a China para conocer de primera mano el trabajo que realizan con las startups locales y su implantación tecnológica que va más allá del desarrollo de vehículos para los mercados domésticos. Desde Shanghai y Hangzhou, Renault Group propone y crea estrategias para modelos que pueden abrazar cualquier rincón del planeta. Se trata de un ecosistema local que bebe de estrategias globales, aptas para ser implementadas en cualquier proceso productivo. Su ejemplo más reciente es el nuevo Renault Twingo. Desarrollado e ingenierizado en China para ser producido en Europa.

La apuesta de Corea

Siguiendo con esta estrategia ‘glocal’, Renault Group definió un plan en el que Corea juega un papel muy importante. A través de soluciones a medida en cada zona desde un punto de vista internacional, el grupo se fijó para 2027 un crecimiento exponencial y gracias al Proyecto Aurora (consistente en el lanzamiento de tres nuevos modelos en tres años) se está haciendo con una presencia importante en el país.

El Renault Grand Koleos fue el primero y esta semana hemos asistido al estreno del Renault Filante, su segunda propuesta ‘a medida’. Diseño, electrificación y tecnología juntos en un modelo que es la estrella de la marca para los próximos años. El concepto es distinto del visto en China con el Twingo, en este caso se ha desarrollado en Francia para ser producido en Corea.

Fábrica de Renault en Busan, Corea del Sur / Renault

Renault Group quiere mostrar en Corea del Sur su estrategia global dentro de uno de los mercados más exigentes y competidos, un mercado dominado por marcas locales pero en el que dispone de una amplia experiencia gracias a su presencia desde hace muchos años de la mano de la marca Samsung. Su éxito creciente no es fruto de la casualidad, ni es nuevo. Hoy Renault Group forma un consorcio de la mano de Samsung Card (13,1 %) y el grupo Geely (34%) en un proyecto que reúne el mismo concepto de base que le está funcionando en otros mercados como el europeo o el chino. Estrategias globales con desarrollo local.

Fábrica de Renault en Busan, Corea del Sur / Renault

Renault Corea se estableció como tal en el año 2020 y cuenta en la actualidad con cerca de tres mil empleados, repartidos entre su oficina central en Seúl y la planta de Busan, donde además de producir sus modelos dispone de uno de los centros de investigación y desarrollo más importantes del la ‘tela de araña’ del rombo, Renault Korea Technologies.

Fábrica de Renault en Busan, Corea del Sur / Renault

La marca vende en el mercado coreano 88.044 vehículos (datos de 2025), de los que 35.773 llegan desde el exterior y los 52.271 restantes corresponden a producción local (que creció un 31,3 %). La fabricación en Corea (en la planta de Busan) alcanza las 84.000 unidades. El Renault Grand Koleos, lanzado en 2024, es la gran estrella con unas ventas de 40.900 unidades. Además, se trata de un modelo que se exporta desde Corea del Sur a 24 países del mundo. El nuevo Renault Filante se exportará a 19 mercados internacionales.

Sexta marca

El mercado coreano es el noveno mundial y está dominado por las marcas locales, además de presencia de marcas importadas como Mercedes-Benz, BMW y Tesla. A nivel productivo, Corea del Sur es el séptimo país del ránking. En 2025 se vendieron 1,6 millones de coches, de los cuales el consorcio Hyundai-Kia alcanzó más de 1,2 millones de vehículos (696.595 para Hyundai y 545.795 para Kia). El Kia Sorento y el Kia Carnival son los top ventas en Corea. Los fabricantes locales (incluyendo Renault) vendieron 1.350.998 vehículos (81 %), mientras que las importaciones representaron 306.889 coches (el 19 %). "El principal objetivo es seguir con nuestra ruta planificada, con nuestro camino, en Corea y no tratar de combatir la fuerza de las marcas locales", apunta el CEO de Renault, Fabrice Cambolive.

Renault Filante / Xavier Pérez

Renault ocupa el sexto puesto de la clasificación de marcas con cuatro modelos a la venta, el mencionado Grand Koleos (híbrido) y tres viejos conocidos del mercado español, el Renault Megane y Renault Scenic (100 % eléctricos) y el Renault Arkana (de combustión). Sí, el Arkana, ese modelo que, cuando llegó a Renault, Luca de Meo quiso quitar del catálogo y que, afortunadamente, no lo hizo y tan buenos resultados obtuvo en España. Se trata de modelos que sirven de ejemplo para comprender la apuesta global y multitecnológica de Renault Group, mezclando modelos desarrollados como multienergía y eléctricos.

En ese sentido, la creciente electrificación es una realidad. El pasado año las ventas de vehículos electrificados crecieron en Corea un 40,4%. Los híbridos supusieron más del 30 % del mercado, mientras que los 100% eléctricos se situaron cerca del 13 %.