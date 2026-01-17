Ficha técnica: ¿Sabes para qué sirve y las multas que te pueden poner si no la llevas en el coche?

Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. En la estación de la ITV te darán la ficha técnica de tu vehículo. Ten cuidado y llévala siempre en tu automóvil, porque si no la tienes, te multarán.

Cuando conduces, obligatoriamente debes llevar estos tres documentos: tu carné o permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la Inspección Técnica (ITV). Si no tienes alguno de estos tres documentos en tu vehículo, te sancionarán.

¿Qué es la ficha técnica del coche?

Este documento es muy importante porque asegura que el vehículo cumple con las normativas de seguridad y medioambientales. La ficha técnica también registra cualquier modificación realizada en el automóvil después de su fabricación, y sirve como un documento oficial que valida la autenticidad y legalidad del vehículo.

La ficha técnica incluye una serie de datos esenciales del vehículo. Algunos de los más relevantes son:

Nombre del fabricante

Marca del vehículo

Variante y versión

Número de Identificación del Vehículo

Cilindrada y potencia del motor

Masa en orden de marcha, peso del vehículo cuando está listo para circular

Tipo de combustible o fuente de energía

Emisiones de CO2

Nivel de emisiones y normativa

No llevas la ficha técnica: Mucho cuidado con estas multas

Llevar la ficha técnica en el vehículo es muy importante. Si no la llevas te pueden multar. No presentarla cuando lo requiera la autoridad son 100 euros de multa, y si tienes la ITV caducada, la sanción ascenderá hasta los 200 euros. Si circulas con la ITV negativa, la infracción es muy grave y la multa será de 500 euros. Además, te inmovilizarán el coche y sólo podrás llevarlo al taller en una grúa para que lo arreglen, y demostrar en una estación ITV que el fallo está arreglado.

Aunque puedas tener la ficha técnica de tu vehículo en tu dispositivo electrónico a través de la app miDGT, se recomienda siempre la versión física del documento. También es muy importante que la ficha técnica esté en vigor y en el formato adecuado (papel).