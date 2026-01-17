Los españoles no terminan de confiar en las baterías de los vehículos eléctricos

Los consumidores españoles mantienen una visión relativamente estable de su situación económica, pero siguen actuando con cautela al comprar un vehículo: el 49% está posponiendo la adquisición de un coche nuevo por motivos financieros, según el Estudio Global de Consumidor de Automoción 2025 elaborado por la consultora de estrategia global Simon-Kucher.

El informe, basado en más de 6.700 encuestas, identifica una clara caída del interés por los vehículos eléctricos, un aumento en la aceptación de marcas chinas y unas expectativas crecientes respecto al servicio posventa.

El mercado no genera confianza

España registra una de las mayores caídas de Europa en la consideración de compra de vehículos eléctricos (VE), pasa del 60% al 45%, principalmente propiciado por la reducción de incentivos, la incertidumbre fiscal y la debilidad percibida de la infraestructura de recarga.

Aunque el 98% de los actuales propietarios de VE volvería a comprar uno, el mercado de segunda mano continúa enfrentando un problema de confianza, ya que al 62% le preocupa la duración de la batería, a más del 50% la falta de historial verificado y casi al 40% la ausencia de garantías claras.

Por otro lado, el Estudio confirma que la recarga doméstica sigue siendo predominante y que los puntos públicos continúan siendo el principal obstáculo para la compra del VE.

La aceptación de las marcas chinas crece con fuerza

España es uno de los países europeos con mayor disposición a adquirir un vehículo chino, el 43% de los consumidores estaría dispuesto a comprarlo. Esta tendencia está especialmente impulsada por Generación Z y Millennials y el precio competitivo es su principal reclamo. En concreto, BYD ha crecido un 739% en España y un 200% en la Unión Europea.

Los planes de mantenimiento prepago y garantías extendidas reciben un 85% de aceptación entre los consumidores españoles, lo que indica una clara preferencia por servicios predecibles y transparentes. Sin embargo, el uso de plataformas online para comparar precios de recambios sigue siendo más bajo que en otros países europeos. Solo el 26% de los españoles recurre a ellas para contrastar precios antes de acudir al taller.