El EX60 eléctrico es el primer Volvo con IA de Gemini integrada de serie

Volvo arranca 2026 con el lanzamiento de un modelo clave en su transición eléctrica: el nuevo Volvo EX60, un SUV 100% eléctrico de tamaño medio que destaca no solo por su autonomía o diseño, sino por ser el primer modelo de la marca capaz de mantener una conversación natural con el conductor. Su estreno mundial está previsto para el 21 de enero.

Pantalla central del Volvo EX60 / Volvo

Este es el primer Volvo que incorpora de serie Gemini, el nuevo asistente de inteligencia artificial de Google, que también llegará a otros modelos de la marca mediante actualizaciones. Gracias a esta tecnología, el conductor puede conversar e interactuar con el vehículo de forma natural y fluida, sin comandos específicos. Puedes pedir al coche que busque una dirección, sugiera rutas para un viaje, además de cualquier consulta que se te ocurra más allá del entorno automovilístico. Todo sin apartar la vista de la carretera ni tocar una pantalla. Esta tecnología es resultado de la colaboración entre Volvo y Google.

La base tecnológica del EX60 se articula en torno a HuginCore, un sistema central desarrollado por Volvo que combina su arquitectura eléctrica interna, el ordenador principal, los controladores de zona y el software que lo gobierna todo. Es la primera vez que Volvo nombra oficialmente este sistema, inspirado en Hugin —el cuervo mitológico nórdico asociado al pensamiento—, y es clave para entender por qué este modelo va más allá del concepto tradicional de coche: es un vehículo definido por software, pensado para mejorar con el tiempo gracias a las actualizaciones inalámbricas.

Todo esto se apoya en una potencia de cálculo sin precedentes en la gama Volvo. Integra la plataforma Snapdragon de última generación de Qualcomm Technologies, que le permite ejecutar de forma fluida todas las funciones basadas en IA. A esto se suma la plataforma de conectividad Snapdragon, que garantiza una conexión constante y ultrarrápida durante al menos los cuatro años de datos ilimitados incluidos con el coche.

Hugin Core / Volvo

El procesamiento central recae en la plataforma NVIDIA Drive, con computación acelerada mediante el chip NVIDIA Drive AGX Orin, acompañado del sistema operativo DriveOS, certificado en materia de seguridad. Todo este ecosistema tecnológico se traduce en una experiencia de usuario sin demoras: los mapas se cargan al instante, las órdenes de voz se interpretan al vuelo y el sistema responde con fluidez incluso en tareas complejas.

Pero el EX60 no se queda solo en la parte digital. Su sofisticado conjunto de sensores, gestionado por HuginCore, permite al vehículo estudiar constantemente su entorno y reaccionar ante riesgos potenciales con más rapidez que nunca. Esto mejora notablemente la seguridad y reduce el estrés en carretera. Volvo asegura que el coche es capaz de anticiparse al peligro, tomar decisiones con más precisión y ofrecer asistencia avanzada en todo tipo de situaciones.

Además, el EX60 aprende con cada kilómetro. No solo registra sus propios datos de conducción, sino que también se nutre de la experiencia global de la flota Volvo —incluidos incidentes y casi accidentes— para mejorar continuamente su comportamiento y sus respuestas.

Tweeter de Bowers & Wilkins en el Volvo EX60 / Volvo

Todo ello se apoya en la tecnología Superset, una base de software propia de la marca que garantiza actualizaciones constantes y la posibilidad de añadir nuevas funciones con el paso del tiempo. De hecho, Volvo planea que Gemini evolucione y se integre aún más en los sistemas del coche, hasta el punto de que, en el futuro, pueda utilizar las cámaras del vehículo para "ver" el entorno y responder a lo que ocurre fuera del habitáculo.