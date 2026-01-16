Multas
¿Circulas sin seguro? Esta es la multa que podrían ponerte si te pillan
Muchas personas circulan sin un seguro en vigor y la multa a la que se enfrentan podría incluso llegar a los 1.500 euros
Los agentes de tráfico tienen como deber sancionar a los conductores que cometen infracciones con el objetivo de preservar la seguridad en las carreteras. Existen muchas multas, aunque una de las más comunes es, aunque no lo parezca, la de conducir sin seguro del coche, y son muchos los conductores que la reciben cada año.
Seguro de coche por días
Contratar un seguro de coche por meses, semanas, o incluso por días puede ser beneficioso para ti en determinadas situaciones. El ejemplo más común puede ser si vas a vender tu vehículo y no te interesa renovar la póliza del seguro anual. El seguro temporal del coche es una modalidad que llevan ofreciendo desde hace varios años las aseguradoras, pero ¿sabes qué cubre?
Estos seguros temporales cubren prácticamente lo mismo que un seguro habitual de un año. La única diferencia es lo que dura la cobertura. Debes tener en cuenta que lo habitual de estos seguros por días es que cubran lo más básico, con respecto a la Responsabilidad Civil Obligatoria (cubre los daños personales y materiales que se ocasionan a terceros, entre otras cosas).
Por ello, en algunas ocasiones, contratar un seguro por días puede resultar interesante. Como por ejemplo si vas a usar el coche de forma esporádica. O si intentas vender el vehículo y coincide que hay que pasarle la ITV. También puede ser una modalidad recurrente para personas que utilicen vehículos agrícolas, porque solo se usan durante un periodo de tiempo muy concreto.
Multa por no llevar seguro
Aunque lo más normal es que el importe sea el mínimo, conducir sin seguro es una infracción que puede ir desde los 600 hasta los 3.000 euros.
Además, no solo es que circular sin seguro es sancionable, sino que en otros contextos te puede venir muy mal no tenerlo. Por ejemplo, si no tienes un seguro en vigor y tienes un accidente de tráfico el CCS (Consorcio de Compensación de Seguros) se hará cargo de los daños, pero podrían llegar a reclamarte a ti una indemnización.
Por otro lado, si un coche sin seguro se ve involucrado en un accidente de tráfico el propietario del vehículo debe asumir todos los costes, desde los daños al otro vehículo hasta las lesiones. En definitiva, una cuantía que puede ser un verdadero dolor para el bolsillo.
- Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
- Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional