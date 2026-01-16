Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Consejos

Cuatro síntomas que indican que es hora de cambiar el limpiaparabrisas

Es importante revisar y mantener en buen estado las escobillas para garantizar la seguridad y la visibilidad al volante

Cuatro síntomas que indican que es hora de cambiar el limpiaparabrisas

Cuatro síntomas que indican que es hora de cambiar el limpiaparabrisas / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las escobillas limpiaparabrisas son uno de los elementos del vehículo a los que menos atención se les presta normalmente, a pesar de que el conductor siempre las tiene enfrente y su papel esencial en la seguridad vial

A diferencia de los neumáticos o las pastillas de freno, las escobillas suelen sustituirse únicamente cuando dejan de funcionar correctamente, lo que puede suponer un riesgo importante en condiciones de lluvia, nieve, niebla o baja visibilidad.

Unas escobillas en mal estado dificultan la visión del conductor, por lo que pueden marcar la diferencia entre frenar a tiempo o no hacerlo en caso de una situación de emergencia. Por otro lado, unas escobillas en buen estado aportan mayor confort en la conducción, evitando ruidos, vibraciones y manchas en el parabrisas cuando se accionan para limpiar el cristal.

Cuatro síntomas que indican el cambio de las escobillas

Estos son cuatro signos claros que indican que las escobillas deben ser sustituidas:

  1. El cristal se empaña tras su uso: la goma de la escobilla puede haberse endurecido por el paso del tiempo o la exposición al sol, dejando restos de agua que reducen la visibilidad.
  2. Zonas sin limpiar correctamente: si se observan áreas del parabrisas que permanecen húmedas o sucias, es probable que las gomas estén desgastadas o deformadas.
  3. Presencia de estrías o hendiduras en la goma: los cambios de temperatura y la exposición a los elementos provocan microfisuras en el caucho que reducen su eficacia cuando limpian el cristal. 
  4. Vibraciones o saltos durante el funcionamiento: si las escobillas se mueven de forma irregular o hacen ruido al limpiar, significa que ya no ejercen la presión adecuada sobre el cristal.

Noticias relacionadas y más

Aunque estos síntomas pueden variar según el uso y las condiciones climáticas, Euromaster -especialista en mantenimiento integral del vehículo- aconseja revisar las escobillas de forma periódica a lo largo del año. Se trata de un mantenimiento económico y sencillo que contribuye de forma directa a la seguridad vial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las familias podrán solicitar una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo
  2. Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
  3. El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
  4. Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
  5. Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
  6. La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
  7. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
  8. El CIS publica su primera encuesta del año tras las elecciones en Extremadura y la tensión por la financiación y Venezuela

Pioneros en la salud pública

Pioneros en la salud pública

Cuatro síntomas que indican que es hora de cambiar el limpiaparabrisas

Cuatro síntomas que indican que es hora de cambiar el limpiaparabrisas

DIRECTO UCRANIA | Ucrania y EEUU sostendrán conversaciones en Miami el sábado

DIRECTO UCRANIA | Ucrania y EEUU sostendrán conversaciones en Miami el sábado

Iraníes que huyen de su país tras la brutal represión de las protestas: "El régimen ha demostrado estar dispuesto a todo para sobrevivir"

Iraníes que huyen de su país tras la brutal represión de las protestas: "El régimen ha demostrado estar dispuesto a todo para sobrevivir"

Machado pide a Trump que la ayude a retornar a Venezuela "lo antes posible"

Machado pide a Trump que la ayude a retornar a Venezuela "lo antes posible"

Fernando Mora, psiquiatra, explica cómo neutralizar los pensamientos negativos con un sencillo ejercicio

Fernando Mora, psiquiatra, explica cómo neutralizar los pensamientos negativos con un sencillo ejercicio

DIRECTO EFECTO TRUMP | El movimiento de protesta en Irán pierde fuelle frente a la represión

DIRECTO EFECTO TRUMP | El movimiento de protesta en Irán pierde fuelle frente a la represión

Dro, a punto de marcharse ya del Barça

Dro, a punto de marcharse ya del Barça