El Bentley Batur Convertible #4 lleva la personalización a otro nivel

Bentley ha completado uno de los trabajos más complejos de su programa de personalización Mulliner. Se trata del Batur Convertible #4, un descapotable que introduce hasta cuatro elementos inéditos en la historia reciente de la marca británica.

El modelo nace de un proceso de co-creación que va más allá de una simple configuración. Su propietaria, Sonia Breslow, que ya cuenta en su colección con otros modelos exclusivos como el Bacalar o los Blower y Speed Six, ha trabajado codo con codo con el equipo de Mulliner para dar forma a un coche que refleja su gusto y personalidad.

Entre los hitos más llamativos, este Batur estrena la primera pintura tri-tono personalizada desarrollada con colores encargados por la propia cliente. El conjunto exterior juega con varios tonos de azul —incluyendo un fino trazo plateado de 6 mm que alarga visualmente el capó—, una reinterpretación visual del clásico ‘bonnet infinito’ de Bentley. El techo de lona, también inédito, ha sido teñido en el mismo tono ‘Breslow Blue’, creando una continuidad visual poco habitual incluso en el mundo del lujo. El exterior se completa con detalles como la línea decorativa en Midnight Breslow Blue que recorre el capó, o los acabados en plata brillante de la parrilla delantera y las salidas de escape, pasando por los acentos de color en llantas y retrovisores.

El interior está concebido como un contrapunto cálido al exterior, con una combinación de tonos otoñales —cuero caramelo, costuras en contraste, detalles en azul claro— y referencias directas al diseño exterior. Incluso el Airbridge, normalmente poco visible, se ha integrado visualmente gracias a ese mismo tono personalizado. El nivel de detalle alcanza incluso a las alfombrillas, donde se ha grabado el contorno del volcán Batur.

Pero el toque más personal lo aporta sin duda la lámpara de bienvenida animada, una tecnología que proyecta en el suelo la firma manuscrita de Breslow mediante más de 415.000 microespejos. Un guiño tecnológico que convierte la entrada al vehículo en un pequeño espectáculo personalizado.

A nivel de acabados, este Batur también introduce el primer uso en Bentley de platino impreso en 3D. Este material precioso se utiliza en elementos tan exclusivos como el marcador del volante en su punto muerto superior o los tradicionales mandos tipo ‘organ stop’. Un detalle que suma exclusividad y que refuerza el carácter de coche-joya de esta unidad.

Todo este despliegue estético y artesanal no compromete las prestaciones. El modelo mantiene el icónico motor W12 de 6.0 litros biturbo, en su variante más potente hasta la fecha, con 740 CV de potencia y ensamblado a mano. Una mecánica que refuerza el ADN gran turismo de este descapotable, a pesar de su enfoque tan claramente orientado a la personalización.

Con esta unidad, Bentley no solo demuestra la flexibilidad y el nivel de detalle que puede alcanzar a través de Mulliner, sino también cómo la implicación directa del cliente puede transformar un coche en una pieza artística e irrepetible.