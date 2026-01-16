Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 10 SUV más vendidos en 2025

El segmento consolidó su hegemonía en el mercado español con 714.318 unidades matriculadas a lo largo del año

El MG ZS

El MG ZS / Archivo

Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
En los últimos años el SUV se ha convertido en la carrocería dominante en España. Prácticamente dos de cada tres vehículos vendidos en 2025 pertenecen a este segmento, una cifra que refleja la preferencia del consumidor por modelos versátiles, con posición de conducción elevada, mayor sensación de seguridad y una oferta mecánica cada vez más amplia y eficiente.

El crecimiento del 17,9% frente a 2024 -año en el que se vendieron 605.817 SUV- confirma que esta tendencia no solo se mantiene, sino que se acelera. La llegada de nuevas marcas y la diversificación de la oferta energética han sido claves para este avance. Estos han sido los 10 SUV más vendidos en 2025:

1.MG ZS: 23.731 unidades.

El MG ZS

MG ZS / Archivo

2.Hyundai Tucson: 21.974 unidades.

Hyundai Tucson 20 Aniversario Neomotor

Hyundai Tucson / Archivo

3.Seat Arona: 20.294 unidades.

El Seat Arona

Seat Arona / Seat

4.Peugeot 2008: 20.272 unidades.

Peugeot 2008 Neomotor

Peugeot 2008 Neomotor / Archivo

5.Nissan Qashqai: 19.556 unidades.

Qashqai_2024-16.jpg

Nissan Qashqai / Archivo

6.Toyota C-HR: 19.531 unidades.

Toyota C-HR

Toyota C-HR / Archivo

7.Toyota Yaris Cross: 19.374 unidades.

TOYOTA YARIS CROSS

Toyota Yaris Cross / Archivo

8.Renault Captur: 19.011 unidades.

Renault Captur

Renault Captur / Archivo

9.Volkswagen T-Roc: 18.740 unidades.

Nuevo Volkswagen T-Roc.

Volkswagen T-Roc. / Archivo

10.Kia Sportage: 15.805 unidades.

Kia Sportage

Kia Sportage / Archivo

