Coches
Los 10 SUV más vendidos en 2025
El segmento consolidó su hegemonía en el mercado español con 714.318 unidades matriculadas a lo largo del año
En los últimos años el SUV se ha convertido en la carrocería dominante en España. Prácticamente dos de cada tres vehículos vendidos en 2025 pertenecen a este segmento, una cifra que refleja la preferencia del consumidor por modelos versátiles, con posición de conducción elevada, mayor sensación de seguridad y una oferta mecánica cada vez más amplia y eficiente.
El crecimiento del 17,9% frente a 2024 -año en el que se vendieron 605.817 SUV- confirma que esta tendencia no solo se mantiene, sino que se acelera. La llegada de nuevas marcas y la diversificación de la oferta energética han sido claves para este avance. Estos han sido los 10 SUV más vendidos en 2025:
1.MG ZS: 23.731 unidades.
2.Hyundai Tucson: 21.974 unidades.
3.Seat Arona: 20.294 unidades.
4.Peugeot 2008: 20.272 unidades.
5.Nissan Qashqai: 19.556 unidades.
6.Toyota C-HR: 19.531 unidades.
7.Toyota Yaris Cross: 19.374 unidades.
8.Renault Captur: 19.011 unidades.
9.Volkswagen T-Roc: 18.740 unidades.
10.Kia Sportage: 15.805 unidades.
