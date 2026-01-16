En los últimos años el SUV se ha convertido en la carrocería dominante en España. Prácticamente dos de cada tres vehículos vendidos en 2025 pertenecen a este segmento, una cifra que refleja la preferencia del consumidor por modelos versátiles, con posición de conducción elevada, mayor sensación de seguridad y una oferta mecánica cada vez más amplia y eficiente.

El crecimiento del 17,9% frente a 2024 -año en el que se vendieron 605.817 SUV- confirma que esta tendencia no solo se mantiene, sino que se acelera. La llegada de nuevas marcas y la diversificación de la oferta energética han sido claves para este avance. Estos han sido los 10 SUV más vendidos en 2025:

1.MG ZS: 23.731 unidades.

MG ZS / Archivo

2.Hyundai Tucson: 21.974 unidades.

Hyundai Tucson / Archivo

3.Seat Arona: 20.294 unidades.

Seat Arona / Seat

4.Peugeot 2008: 20.272 unidades.

Peugeot 2008 Neomotor / Archivo

5.Nissan Qashqai: 19.556 unidades.

Nissan Qashqai / Archivo

6.Toyota C-HR: 19.531 unidades.

Toyota C-HR / Archivo

7.Toyota Yaris Cross: 19.374 unidades.

Toyota Yaris Cross / Archivo

8.Renault Captur: 19.011 unidades.

Renault Captur / Archivo

9.Volkswagen T-Roc: 18.740 unidades.

Volkswagen T-Roc. / Archivo

10.Kia Sportage: 15.805 unidades.