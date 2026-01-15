El primer BMW M totalmente eléctrico desafía cualquier prejuicio

En los últimos tiempos, los modelos BMW M electrificados habían generado ciertas suspicacias. No tanto por falta de potencia, que de eso van sobrados, sino por el peso añadido que implica llevar baterías grandes y sistemas híbridos complejos. El caso más sonado es el del M5 híbrido enchufable, la versión más radical del Serie 5, que combina 727 caballos y 1.000 Nm de par motor con tracción total. Una bestia, sí, pero también un coche con una masa que no pasa desapercibida en circuito.

Ahora, la marca deportiva de Múnich quiere romper definitivamente con ese equilibrio forzado entre peso y prestaciones. A partir de 2027, lanzará su primer modelo totalmente eléctrico desarrollado desde cero: el BMW M Neue Klasse. No será una adaptación, sino una nueva generación sobre una plataforma específica, pensada desde el inicio para combinar alto rendimiento, cero emisiones y conducción deportiva real.

BMW M Neue Klasse / UWE FISCHER

La base técnica de esta revolución será el sistema BMW M eDrive, una evolución radical del módulo eléctrico Gen6 de la marca. La clave está en que cada rueda tendrá su propio motor eléctrico, lo que permitirá afinar con máxima precisión la entrega de potencia en tiempo real. El resultado, según BMW, es una nueva dimensión en dinámica de conducción, agilidad y seguridad, tanto en carretera como en circuito.

El sistema será capaz de desconectar por completo el eje delantero para ofrecer tracción trasera pura cuando se busca eficiencia, por ejemplo en autopista, y activar de forma instantánea la tracción total con reparto inteligente de par cuando se exige máximo rendimiento. Todo esto gestionado por un nuevo software específico de BMW M, desarrollado bajo la filosofía “Heart of Joy”, con un control dinámico individual por rueda que promete una respuesta más directa, más viva y con mayor capacidad de recuperación de energía.

Gran batería, potencia y carga ultrarrápida

El BMW M Neue Klasse contará con una batería de alto voltaje de más de 100 kWh, diseñada específicamente para coches de altas prestaciones. Más allá de la capacidad, la novedad está en su química interna adaptada para entregar potencia máxima, además de un sistema de refrigeración optimizado para corrientes más elevadas y una estructura pensada para rendir en uso intensivo.

BMW M Neue Klasse / UWE FISCHER

Gracias a la arquitectura de 800 voltios, la batería permitirá cargas ultrarrápidas, y con ello, una mayor versatilidad para el día a día. También ofrecerá los valores de recuperación de energía más altos de toda la familia Neue Klasse, mejorando la autonomía en conducción deportiva o urbana. Su integración estructural en la carrocería también aporta mayor rigidez y, por tanto, un plus en comportamiento dinámico.

Como el resto de modelos basados en la Neue Klasse, el futuro M eléctrico contará con una plataforma electrónica simplificada y cuatro ordenadores de alto rendimiento —los llamados Superbrains— que gestionarán todas las áreas clave: desde la dinámica de conducción hasta el sistema multimedia o las funciones de confort. Esta estructura no solo reduce complejidad, sino que mejora la respuesta y acelera las actualizaciones de software.

Además, BMW incorporará nuevos modos de conducción, cambios de marcha simulados para quienes buscan sensaciones más analógicas y un paisaje sonoro específico para dar personalidad propia a esta nueva generación de deportivos eléctricos.