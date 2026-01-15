El parque automovilístico europeo, en cifras: estos son los coches protagonistas

El último informe de ACEA sobre el estado del parque automovilístico europeo desvela una serie de características que muestran, por un lado, el peso que todavía tienen los motores de combustión en las carreteras de la Unión Europea y, por otro, las desigualdades entre los diferentes países tanto de la Unión como del territorio europeo.

Lo primero que hay que resumir es el número de vehículos que hay en circulación en la Unión Europea. En total, son 293.975.047 para los registros de 2024, lo que representa un crecimiento del 1,4% en comparación con 2023 con especial mención al crecimiento de países como Letonia, un 9,4%. Hablando solo de turismos, la cifra es de 255.999.373 unidades y el país con más coches registrados en Alemania, con 49.339.166 unidades. En el otro extremo se encuentra Malta, con 330.484 coches, si no contamos los países de la EFTA. Entonces, entra Islandia, con 249.006 coches.

También cabe destacar las diferencias entre el número de coches por cada 1.000 habitantes que hay en cada país. En ese sentido, en Italia hay 701 coches por cada 1.000 habitantes, habiendo más de un vehículo en los hogares italianos, al mismo tiempo que en Dinamarca, el 40% de las familias no tienen un vehículo particular. De media, los coches europeos recorren 12.349 kilometros al año.

Los PHEV, peor que los eléctricos

Empezando por el tipo de motorización. ACEA señala que, aunque los coches electrificados son la tercera opción de compra de los conductores europeos, el dominio sigue estando en manos de los motores de gasolina (49,2%), que comparte su presencia en el mercado con los motores diésel (38,4%).

Coches por tipo de motorización. / ACEA

Los motores electrificados se reparten de la siguiente manera: 5% los híbridos, 2,3% los eléctricos y 1,4% los híbridos enchufables. El GLP y el GNC suman apenas un 3,3%.

Los coches, viejos

Estos datos no dejan de estar estrechamente relacionados con la antigüedad de los coches que circulan por las carreteras europeas. De media, los coches en circulación tienen 12,7 años de antigüedad, que no son pocos. No obstante, hay enormes diferencias entre países.

Antigüedad de los turismos. / ACEA

Mientras que en Luxemburgo los coches tienen 8,2 años de antigüedad, en Grecia la cifra sube a los 17,8 años. España se coloca por encima de la media con una edad del parque de turismos de 14,5 años, casi a la par de Eslovaquia o Lituania.

En este sentido, ACEA ha dejado claro que para sustituir a los coches más antiguos con modelos más nuevos (y, por lo tanto más eficientes) va a costar décadas a este ritmo, algo que afecta tanto al nivel de las emisiones y, por lo tanto, a la calidad del aire; así como a la seguridad en las carreteras.