¿Buscas un SUV compacto con gran maletero? Estos son los 10 con más capacidad de carga

Mucha gente decide la compra de su nuevo SUV compacto dependiendo del tamaño de maletero: ya sea por viajes en familia, ocio, o simplemente por comodidad en el día a día. Te mostramos un ranking con los 10 SUV del segmento C (entre 4,2 y 4,7 metros de longitud) con mayor capacidad de carga del mercado, con volúmenes que oscilan entre los 570 y los 667 litros.

Eso sí, no todos los SUV ofrecen la misma capacidad en todas sus versiones. En algunos modelos, la elección del motor —especialmente si es híbrido, enchufable o eléctrico— puede reducir el volumen del maletero. Por eso, este listado tiene en cuenta no sólo el modelo sino la versión concreta que ofrece la cifra más alta, sin contar cofres delanteros ni espacios adicionales que no forman parte del maletero trasero real.

1. Dacia Bigster Essential mild hybrid – 667 litros

El SUV compacto con más maletero del mercado es también el más barato. Se trata del Dacia Bigster, un todocamino de enfoque familiar que, en su versión Essential con motor mild hybrid, ofrece 667 litros de capacidad de carga. A esto suma soluciones funcionales como respaldo trasero 40:20:40 y un interior amplio y práctico.

Dacia Bigster / Dacia

2. Hyundai Tucson 20 Aniversario 1.6 T-GDi 160 CV – 620 litros

El renovado Hyundai Tucson sigue siendo uno de los SUV más versátiles del segmento. Con el motor de gasolina de 160 CV sin electrificación, alcanza los 620 litros de maletero, lo que le permite mantener una posición muy destacada sin penalización por baterías.

Hyundai Tucson / Hyundai

3. KGM Torres G15T 4x4 6AT – 599 litros

El KGM Torres entra con fuerza en esta lista. Su versión de gasolina con tracción total y cambio automático ofrece 599 litros, una cifra notable para un SUV que no renuncia a imagen aventurera y equipamiento completo.

KGM Torres / KGM

4. Kia Sportage GT-Line 1.6 T-GDi 4x4 DCT 180 CV (MHEV) – 591 litros

El superventas de Kia mantiene su carácter versátil. En esta configuración con motor de 180 CV, tracción total y sistema mild hybrid, el maletero llega a los 591 litros, una cifra muy competitiva dentro de los SUV electrificados.

Kia Sportage / Kia

5. Skoda Enyaq 85 Sportline – 585 litros (100% eléctrico)

El SUV eléctrico de Skoda sigue siendo una de las opciones más equilibradas del segmento: 585 litros de maletero real, tracción trasera y más de 500 km de autonomía. Una propuesta interesante para quien busca espacio y eficiencia sin emisiones.

Skoda Enyaq / Skoda

6. Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv G 141 CV AT Exclusive-Line – 583 litros

Con motor de gasolina atmosférico y cambio automático, el Mazda CX-5 mantiene un maletero amplio de 583 litros y un enfoque centrado en el usuario que sigue convenciendo a quienes priorizan tacto de conducción y calidad por encima de modas tecnológicas.

Nuevo Mazda CX-5 / Mazda

7. Toyota RAV4 Hybrid 220H 4x2 Advance – 580 litros (HEV)

El SUV híbrido de Toyota es un referente familiar desde hace años. Esta versión de tracción delantera alcanza los 580 litros, una cifra más que decente si tenemos en cuenta la presencia del sistema híbrido. Buena eficiencia sin perder utilidad.

Toyota RAV-4 / Toyota

8. Nissan X-Trail Adventure e-Power 213 CV e-4orce – 575 litros (HEV)

El X-Trail con tecnología e-Power (motor eléctrico con generador de gasolina) ofrece 575 litros de maletero en su versión de cinco plazas y acabado Adventure. Una propuesta distinta, con tracción total y gran enfoque familiar.

Nissan X-Trail / guillem hernandez

9. Ford Capri Select Rango Extendido AWD 79 kWh – 572 litros

Este SUV eléctrico entra en la lista con 572 litros de maletero. La configuración con tracción total y batería de 79 kWh mantiene una buena relación entre espacio, tecnología y versatilidad, ideal para familias que buscan un modelo práctico pero con un toque deportivo.

Ford Capri / Ford

10. Mercedes-Benz GLB 220 d 4MATIC – 570 litros

El Mercedes-Benz GLB cierra la lista con 570 litros en la versión diésel con tracción total. Con un diseño más cuadrado y enfoque familiar, es el único de este top con opción a siete plazas, aunque esta variante específica es de cinco.

Mercedes-Benz GLB / Mercedes-Benz

Este ranking demuestra que en el segmento C no hay que renunciar al espacio de carga para tener un SUV compacto. Eso sí, conviene fijarse bien en la versión concreta: a veces, un motor híbrido o enchufable reduce la capacidad del maletero más de lo que parece.

Top 10 SUV compactos con más maletero (versión concreta)