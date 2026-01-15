Consejos
Así puedes saber si te han puesto una multa de tráfico
Los malos comportamientos al volante llevan consigo una infracción, pero ¿sabes cómo te avisan si incumples alguna norma de circulación?
Rubén Burillo
Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Algunas veces los conductores no obedecen todas las normas de tráfico y eso puede hacer que les sancionen. Así puedes saber si te han puesto una multa de tráfico.
¿Vuelta a la rutina? La DGT avisa sobre las multas más habituales
Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Cuando estamos al volante, debemos extremar precauciones y estar atentos a la carretera y a la conducción, ya que si no podemos tener un accidente de tráfico o que nos pongan una multa. La Dirección General de Tráfico avisa sobre las sanciones más habituales:
- Sobrepasar el límite de velocidad permitido: Esta es una de las multas más comunes y según un informe publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, el 30% de los siniestros mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada. Si sobrepasas el límite de velocidad permitido te pueden llegar a sancionar con hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir. Si se considera que también hubo conducción temeraria, la pena de prisión es de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y/o privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.
- No llevar puesto el cinturón de seguridad: Este elemento es obligatorio y disminuye la probabilidad de morir en un accidente de tráfico aproximadamente un 50% y puede reducir el riesgo de heridas graves en choques frontales hasta en un 90%. No llevar el cinturón de seguridad es una infracción grave que se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné si eres el conductor.
- Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas: Es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carné de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a hacer las pruebas.
- Utilizar el móvil al volante: Es una acción muy peligrosa ya que durante un determinado tiempo y distancia no estará toda tu atención en la carretera, y puedes provocar un accidente de tráfico. Sujetar el móvil con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carné de conducir.
¿Cómo puedes pagar una multa de la DGT?
Lo primero que tienes que hacer para abonar la sanción es comprobar quién te ha puesto la multa, ya que es posible que sea la DGT, pero también puede ser la comunidad autónoma o un ayuntamiento. Y para pagarla, reclamarla o poner alguna alegación, debes dirigirte siempre al organismo que te ha sancionado.
Si la multa es de la DGT, tienes un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para pagar el importe de esa multa con una reducción del 50%. Si pasa ese periodo tienes que abonar el 100% de la sanción y si pasa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se encargará de cobrarla con el 20% de recargo. Las sanciones se pueden pagar de las siguientes formas:
- A través de la página web. Para ello necesitarás la fecha de la notificación y el número de expediente. Introduces el total de la multa y se indica lo que está pendiente de pago.
- Llamando al teléfono 060 y mediante tarjeta de crédito o débito. Es un sistema de atención automática, que funciona las 24 horas todos los días del año.
- Desde la app miDGT. Debes ir al menú principal y entrar al apartado de ‘Mis Multas -> Pendientes’. Y abonar el dinero de la sanción.
- Presencialmente en sucursales y cajeros de Caixabank, en cualquier oficina de Correos en efectivo, y si te paran en la carretera en el momento de realizar la infracción. En el último caso se aplicaría el correspondiente descuento por pronto pago.
- Barcelona vivirá un ‘super puente’ este febrero de 2026 al solaparse Carnaval, Santa Eulàlia y San Valentín
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: 'Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza
- Una subcontrata de las obras del Camp Nou despide a una veintena de trabajadores turcos y Treball investiga posibles irregularidades
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Los trabajadores catalanes tardan un 40% más en ser atendidos por un médico que el resto de españoles
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- El PP traslada a Moncloa que Feijóo quiere hablar con Sánchez de todas las cuestiones de seguridad y no solo de Ucrania
- Primera reacción de Julio Iglesias a las acusaciones de abuso sexual: 'Es una especie de muerte internacional