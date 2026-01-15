Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Algunas veces los conductores no obedecen todas las normas de tráfico y eso puede hacer que les sancionen. Así puedes saber si te han puesto una multa de tráfico.

¿Vuelta a la rutina? La DGT avisa sobre las multas más habituales

Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Cuando estamos al volante, debemos extremar precauciones y estar atentos a la carretera y a la conducción, ya que si no podemos tener un accidente de tráfico o que nos pongan una multa. La Dirección General de Tráfico avisa sobre las sanciones más habituales:

Sobrepasar el límite de velocidad permitido: Esta es una de las multas más comunes y según un informe publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, el 30% de los siniestros mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada. Si sobrepasas el límite de velocidad permitido te pueden llegar a sancionar con hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir. Si se considera que también hubo conducción temeraria, la pena de prisión es de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y/o privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.

¿Cómo puedes pagar una multa de la DGT?

Lo primero que tienes que hacer para abonar la sanción es comprobar quién te ha puesto la multa, ya que es posible que sea la DGT, pero también puede ser la comunidad autónoma o un ayuntamiento. Y para pagarla, reclamarla o poner alguna alegación, debes dirigirte siempre al organismo que te ha sancionado.

Si la multa es de la DGT, tienes un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, para pagar el importe de esa multa con una reducción del 50%. Si pasa ese periodo tienes que abonar el 100% de la sanción y si pasa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se encargará de cobrarla con el 20% de recargo. Las sanciones se pueden pagar de las siguientes formas: