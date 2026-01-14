Baliza V16: Resolvemos todas las dudas de los conductores ante la obligatoriedad de este dispositivo

Desde el 1 de enero, la señal luminosa V16 conectada y homologada por la Dirección General de Tráfico (DGT) es el único sistema legal para señalizar un vehículo detenido por avería o accidente en las carreteras españolas, poniendo fin a la obligatoriedad del uso de los tradicionales triángulos de emergencia.

Esta sustitución responde a un objetivo muy concreto: evitar que los conductores tengan que abandonar su vehículo en situaciones de alto riesgo, una maniobra que durante años ha estado asociada a atropellos y accidentes graves.

Aun así, la entrada en vigor de la normativa ha generado mucha polémica y dudas entre los usuarios, que ahora se enfrentan a un nuevo modo de señalizar una incidencia.

1. ¿Qué pasa si no llevo o no activo la baliza V16?

Según la normativa vigente, no llevar la baliza V16 o no utilizarla para señalizar un vehículo inmovilizado se considera una infracción leve, sancionable con 80€ (equivalente a la multa que antes se aplicaba por no llevar triángulos).

No existen multas elevadas automáticas solo por no tenerla, aunque sí podrían imponerse sanciones mayores si se hace un uso indebido del dispositivo, como activarlo sin una situación real de emergencia.

2. ¿Qué pasa si activo la baliza V16 sin querer?

Si la baliza V16 se activa accidentalmente, no se considera una infracción grave, pero sí se trata de un uso indebido temporal, ya que la normativa exige que la baliza solo se use para señalizar averías o accidentes reales. En caso de que ocurra, se recomienda desactivar el dispositivo inmediatamente y asegurarse de que la señalización vuelve a estar inactiva hasta que sea necesaria.

3. ¿Debo seguir utilizando los triángulos de emergencia?

Desde 2026, la baliza V‑16 conectada y activada es el único dispositivo legalmente reconocido para señalizar un vehículo inmovilizado, por lo que ya no es obligatorio ni recomendable salir a la calzada para colocar triángulos, dado que esta acción supone un riesgo de atropello importante.

La reforma tiene como objetivo principal que los conductores puedan señalizar su vehículo sin exponerse, y cualquier desplazamiento por la carretera para colocar triángulos no es necesario ni aconsejable; la V16 encendida desde el vehículo garantiza la señalización obligatoria y la seguridad del conductor.

4. ¿La obligación de tener la baliza V16 conectada también se aplica a autocaravanas/vehículos especiales?

La nueva normativa exige que todos los vehículos de motor (turismos, autobuses, furgonetas, vehículos mixtos, transporte de mercancías, etc.) lleven la baliza V16 conectada y homologada. Por lo que esto incluye autocaravanas y otros vehículos no especiales que puedan quedar inmovilizados.

Los únicos vehículos que no están obligados a llevar la baliza V‑16 conectada son principalmente motocicletas, ciclomotores y ciertos vehículos especiales como maquinaria agrícola o de obras. Aunque su uso no es obligatorio en estos casos, se recomienda llevar la baliza como medida de seguridad adicional para señalizar cualquier parada o avería, especialmente en vías de alta velocidad o con poca visibilidad.

5. ¿Qué hago si la baliza V16 deja de funcionar en carretera?

Si la baliza falla, deberás colocar el vehículo en un lugar seguro, activar siempre las luces de emergencia y, cuando sea seguro hacerlo, recurrir a otros medios de aviso complementarios (como llamar al 112 o usar otros avisos de emergencia del vehículo siempre y cuando la situación sea segura).

Aunque la normativa exige que el dispositivo esté homologado y funcione correctamente, no hay sistema de inspección obligatorio periódico; por ello, se recomienda comprobar la batería y estado regularmente, igual que haces con otros elementos de seguridad del vehículo.

6. ¿Debo bajarme del vehículo tras un accidente, incluso si no voy a colocar triángulos?

Según el Reglamento General de Circulación y las indicaciones de la DGT, la prioridad tras un accidente es la seguridad personal. La normativa establece que, si el vehículo queda inmovilizado y existe un lugar seguro fuera de la calzada, los ocupantes deben abandonar el vehículo y situarse en ese lugar seguro, saliendo por el lado contrario al flujo del tráfico y evitando permanecer en los carriles o arcenes.

Esto no tiene que ver con colocar triángulos o balizas, sino con alejarte del peligro del tráfico. En cambio, si las condiciones de circulación no permiten abandonar el vehículo con seguridad, la regla es permanecer dentro del habitáculo con el cinturón abrochado hasta que llegue la ayuda.

7. ¿Qué ocurre con vehículos extranjeros en España? ¿Y fuera de España?

Si vienes de otro país, según la normativa relativa a circulación internacional (Convención de Viena), los vehículos matriculados en el extranjero pueden utilizar triángulos o el dispositivo previsto por su país de origen y se considerará que cumplen la obligación al circular por España.

En el caso de los vehículos que viajan desde España al extranjero, el sistema sí puede usarse si tu coche está matriculado en España porque el Convenio sobre la Circulación Vial especifica que basta con llevar el dispositivo que exige el país de matriculación del vehículo.

8. ¿En qué debe fijarse el conductor al comprar una baliza V16?

Para garantizar que la baliza V16 cumple con la normativa y ofrece todas las garantías de seguridad, OSRAM -líder en iluminación para automóviles- recomienda comprobar varios aspectos esenciales, como que esté homologada oficialmente por la DGT, cuente con conectividad directa a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo de forma automática y anónima, sea fácil y rápida de utilizar, ofrezca una visibilidad de 360° en cualquier condición y disponga de elementos prácticos, como indicadores de batería, que aseguren su correcto funcionamiento cuando más se necesita.

No se trata solo de adquirir una baliza, sino de elegir correctamente el dispositivo que cumpla la normativa y proteja al conductor sin que tenga que exponerse al tráfico, como la LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT de OSRAM, conectada y homologada.