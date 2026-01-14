La nueva marca de coches eléctricos que vas a querer conocer ha llegado a Bruselas para competir Leapmotor y BYD

Aunque los SUV y los segmentos B y C ostentan, sin duda, el dominio en el mercado europeo desde hace años, parece que la atención ahora se está desviando hacia el segmento A. Coches pequeños, asequibles, perfectos para la ciudad y capaces de cubrir las distancias diarias, el segmento A es el candidato perfecto para acercar, de una vez por todas, la electrificación a la población en general (o, al menos, ese es el objetivo de la Unión Europea).

Dentro de lo que parece un cambio de tendencia, a la espera de que esta se confirme, un nuevo agente ha entrado a competir en el mercado con una opción nada desdeñable. Se trata de la marca china Nio, que ha creado una suerte de división eléctrica que, por el momento, solo cuenta con un modelo con el que comparte nombre.

Se trata de Firefly y su punta de lanza para entrar a conquistar el mercado europeo es un pequeño urbano del segmento A, con grandes soluciones del espacio interior, la habitabilidad y la capacidad de carga. Por supuesto, es un coche 100% eléctrico, como no podía ser de otra manera.

Aunque hemos podido probar este coche en primicia durante el Tannistest 2025 de The Car of the Year, este ha aparecido por primera vez ante el público europeo en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026.

Firefly, de Nio

El Firefly de Nio mide 4 metros de largo, dispone de una anchura de 1,781 metros y una altura de1,557 metros. La distancia entre ejes es de 2,615 metros y ofrece una maniobrabilidad ideal para la ciudad con un radio de giro de 9,4 metros. Con estas características, circular en entornos urbanos y aparcar es muy sencillo. El sistema de aparcamiento automático multiescena contribuye mucho.

Además, la capacidad de carga es de 92 litros en el espacio delantero, bajo el capó, y de 404 litros (ampliables a 1.253 litros gracias a la modularidad de los asientos) en el maletero, que cuenta con un portón eléctrico. Cuenta con dos compartimentos extra bajo los asientos delanteros.

Firefly Nio / Xavier Pérez

Mecánicamente, opta por un motor eléctrico de 143 CV de potencia que se alimenta de una batería de iones de litio de 41,2 kWh, tracción trasera. En un modo de conducción normal ofrece una autonomía cerca de los 330 kilómetros, mientras que en modo totalmente urbano puede llegar a las 400 kilómetros. No pasa de 150 kilómetros por hora en velocidad máxima y sus 1.467 kilos le permiten lograr el 0 a 100 km/h en 8,1 segundos.

Llega este año

El interior está bien aprovechado, siempre sin perder de vista que es un segmento A, y equipa todo lo necesario para conducir con comodidad: cuadro de instrumentos digital, pantalla de 13,2 pulgadas con sistema de infoentretenimiento con asistente digital, Lumo, alimentado con inteligencia artificial.

Firefly Nio / Xavier Pérez

El plan es que el Firefly de Nio esté disponible en Europa este mismo 2026 y, por lo tanto, también en España. Aunque todavía no se saben precios, llega para competir directamente con otros modelos como el Leapmotor T03 o el BYD Dolphin Surf, con los que comparte origen.