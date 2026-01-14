Kymco CV3 575: el escúter que desafía las reglas

Kymco redefine el concepto de escúter de tres ruedas con el lanzamiento del CV3 575, un modelo que encarna lo mejor del espíritu deportivo, sin renunciar a la seguridad, el confort y la posibilidad de ser conducido con carné de coche. Esta evolución del primer CV3, comercializado en Europa desde 2017, llega en primicia a España y lo hace como una propuesta única dentro del segmento L5e. Potente, estilizado y cargado de innovación, el nuevo CV3 está homologado para ser conducido por mayores de 21 años con permiso B, sin necesidad de carné de moto.

Kymco CV3 575 / Kymco

Estética agresiva y sofisticada

Con un diseño premium y musculoso, el CV3 575 luce una estética agresiva y sofisticada que no pasa desapercibida. Su carrocería, con un subchasis expuesto de doble viga y un reparto de pesos equilibrado (50/50), transmite precisión, aplomo y una clara orientación dinámica. La altura del asiento es de solo 780 mm, lo que facilita su acceso a usuarios de cualquier estatura, y bajo él se esconde un cofre capaz de albergar un casco integral.

El corazón de este escúter triciclo es un motor bicilíndrico de 574 cc, heredado del AK 550, capaz de entregar 51,1 CV a 7.000 rpm y un par máximo de 54,4 Nm a 5.750 rpm. Con esta potencia y un calado del cigüeñal a 270º, el motor ofrece un carácter vibrante, con una aceleración contundente y una velocidad punta cercana a los 160 km/h. Está gestionado por dos modos de conducción (Power y Rain), para adaptarse al estado del asfalto, y cumple con la normativa de emisiones Euro 5+.

El corazón de este escúter triciclo es un motor bicilíndrico de 574 cc / Kymco

La parte ciclo brilla por su sofisticación. El tren delantero monta el exclusivo sistema KALS (Kymco Advanced Leaning Suspension), que permite una inclinación de hasta 40º y ofrece una estabilidad sobresaliente, incluso en curvas cerradas o firmes irregulares. Este se complementa con una suspensión trasera horizontal poco común en este segmento, que garantiza una respuesta progresiva y un excelente confort para conductor y pasajero. A esto se suma un bloqueo electrónico de la inclinación, ideal para detenerse con seguridad sin necesidad de bajar los pies.

El equipamiento también está a la altura de un escúter gran turismo de gama alta: pantalla TFT de 7” con toda la información necesaria, control de crucero (entre 45 y 130 km/h), llave inteligente (keyless), sensor de presión de neumáticos, puños calefactables, manetas regulables, cúpula ajustable en dos alturas, toma USB y un sistema de iluminación full LED con firma visual propia. La ergonomía está cuidada al detalle, con un asiento independiente para cada pasajero y respaldo lumbar regulable para el conductor.

El equipamiento también está a la altura de un escúter gran turismo de gama alta / Kymco

Completa en todos los aspectos

En materia de seguridad, el CV3 575 no se queda atrás. Integra un sistema de frenado combinado, con discos en las tres ruedas, ABS de tres canales y control de tracción (TCS) desactivable, ofreciendo un rendimiento de frenado sobresaliente incluso en situaciones de emergencia. También cuenta con freno de estacionamiento y un pedal específico en el lado derecho para la frenada combinada.

La transmisión corre a cargo del sistema PTM con correa de fibra de carbono, más ligera, silenciosa y eficiente, que optimiza la entrega de potencia en cualquier situación, incluso en plena inclinación. Y todo esto con un consumo contenido de apenas 4,6 l/100 km, lo que se traduce en una autonomía cercana a los 330 km gracias a su depósito de 15,5 litros.

Con un diseño premium y musculoso, el CV3 575 luce una estética agresiva y sofisticada / Kymco

Desde el punto de vista medioambiental, el CV3 575 destaca por sus materiales reciclables y su sistema de escape de doble salida, diseñado para alcanzar rápidamente la temperatura óptima del catalizador y así reducir emisiones incluso en trayectos urbanos cortos. Esta apuesta por la sostenibilidad se refuerza con la certificación de huella de carbono ISO 14064-1 obtenida por Kymco en Taiwán.

En definitiva, el Kymco CV3 575 representa una apuesta valiente y sofisticada para quienes buscan una experiencia de conducción diferente, deportiva y segura, sin renunciar a la comodidad y al estilo por un precio de 11.950 euros. Un escúter que no solo abre nuevas posibilidades de movilidad para quienes no tienen carné de moto, sino que además planta cara a las motos tradicionales con un planteamiento innovador, maduro y convincente.