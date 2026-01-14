Fernando Alonso no para de sorprender con su garaje: Así es su nueva joya

Parece que Fernando Alonso está disfrutando de la época navideña y de sus vacaciones en la Fórmula 1. El español no para de sorprender, y tras conducir su Aston Martin Valiant, su Mercedes-Benz CLK GTR y su Ferrari 512 TR, por las calles de Mónaco, el piloto de la máxima categoría del automovilismo maravilla conduciendo un deportivo mítico en los rallies.

El impresionante garaje de Fernando Alonso

El piloto de Aston Martin se ha divertido conduciendo varios coches alucinantes de su colección por las calles de Mónaco. Entre ellos, un Ferrari 512 TR con la matrícula 3314. El Ferrari 512 TR (una berlinetta, coupé deportivo de dos asientos), fue la evolución del Testarossa, uno de los deportivos más míticos de la firma italiana, y su producción se inició en 1991. El deportivo cuenta con un motor V12 que da 428 caballos de potencia. El Ferrari 512 TR alcanza los 313,8 kilómetros por hora como velocidad máxima y puede llegar a costar entre los 250.000 y 410.000 euros, en el mercado de segunda mano.

A Fernando Alonso también se la ha visto conduciendo un Aston Martin Valiant, un coche desarrollado a partir del Aston Martin Valour, un deportivo de edición limitada (solo 110 unidades), que combina un diseño retro inspirado en los años 70 con tecnología moderna. El Aston Martin Valiant surgió de un encargo personal de Alonso para construir un coche que fuera un monumento a la emoción de conducir. El resultado fue este superdeportivo que monta un motor V12 biturbo de 5.3 litros que da 745 caballos de potencia, con una caja de cambios manual de seis velocidades. El Aston Martin Valiant supera los 321 kilómetros por hora como velocidad máxima y solo se comercializaron un total de 38 unidades, por un precio de partida de 2,33 millones de euros.

El piloto español siguió disfrutando y también se le vio por las calles de Mónaco con un Mercedes CLK GTR, un superdeportivo de competición previsto para competir en el Campeonato FIA GT, pero con algunas modificaciones secundarias para cumplir con la homologación para ser un coche de calle. Fernando Alonso puede disfrutar de una unidad en plateado, que monta un motor V12 de 612 caballos de potencia y 775 Nm de par. El Mercedes CLK GTR acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h. Este superdeportivo solo puede conseguirse por subastas privadas o casas especializadas, pero es muy difícil ya que solo hay 26 unidades (una de la propia Mercedes). Las pocas unidades que se han subastado han llegado entre los 13 y 15 millones de euros. Por lo tanto, este superdeportivo es uno de los Mercedes más exclusivos y caros del mundo.

Fernando Alonso sorprende con otra joya de su colección

Está claro que el piloto de Aston Martin está disfrutando de sus vacaciones como mejor sabe, conduciendo. Fernando Alonso se ha puesto a los mandos de un Audi Sport Quattro firmado por LCE Performance, una empresa famosa por su tuning de alto nivel y por las réplicas que construye de este deportivo de la firma alemana.

El Audi Quattro es un deportivo producido por Audi entre 1980 y 1991. Además es famoso por usar la tracción a las cuatro ruedas y por ser uno de los coches de rally más exitosos de la historia, consiguiendo 2 campeonatos de pilotos.

Audi Sport Quattro / Audi

El Audi Quattro tiene una carrocería cupé de dos puertas y monta un motor turbo de cinco cilindros y 2.133 centímetros cúbicos que da 306 caballos de potencia. El deportivo de la firma alemana pesa unos 1.298 kilos, acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza los 250 km/h como velocidad máxima. Su caja de cambios es manual y tiene cinco velocidades.

Audi sólo fabricó 214 unidades del Audi Sport Quattro porque la normativa les obligaba a producir, como mínimo, 200 para poder homologar este deportivo del Grupo B y poder participar en el Mundial de Rallies. En la actualidad, el Audi Sport Quattro puede costar entre los 750.000 y el millón de euros.