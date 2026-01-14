España cerró 2025 con 53.072 puntos de recarga instalados, pero muchos siguen sin ser operativos

La infraestructura de recarga de acceso público en España cerró 2025 con un aumento del 37% hasta llegar a los 53.072 puntos de recarga, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC, hasta el 31 de diciembre pasado.

De esta forma, 2025 se convierte en el año en donde más puntos de recarga de acceso público se han instalado desde la realización de este barómetro. En el último trimestre del año, la red de recarga ha crecido en 965 puntos.

Los puntos que no funcionan también aumentan

Por otro lado, los puntos de recarga instalados, pero no operativos, aumentan hasta los 16.340, bien sea por encontrarse en mal estado o averiados, bien porque no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica.

Durante 2025, la red instalada pero fuera de servicio ha aumentado un 43% respecto al cierre de 2024, con 4.894 puntos de recarga más. Si toda esta red estuviera activa, España contaría con 69.412 puntos de recarga de acceso público. Uno de cada cuatro puntos de recarga está instalado, pero no operativo.

Madrid, Navarra y Cataluña lideran el ranking

El Barómetro de Electromovilidad impulsado por ANFAC destaca también el indicador global de electromovilidad (el resultado de la media del indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el indicador de Infraestructura de Recarga). En esta ocasión, España cuenta con 22,9 puntos sobre 100, un incremento de 7,4 puntos porcentuales sobre el año anterior.

Por regiones, Madrid (34,1), Navarra (29,8) y Cataluña (25,4) lideran una vez más el ranking del indicador global de comunidades autónomas. Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúan a la cola, con un leve incremento de 0,2 p. p. con respecto al cierre de 2024.

Uno de cada cuatro puntos de recarga está instalado, pero no operativo / Archivo

¿Dónde triunfan más los eléctricos?

A lo largo de 2025, el indicador de penetración de vehículos electrificados en España creció 11,2 puntos hasta situarse en 32,6 puntos sobre 100. El anuncio del MOVES III en abril de 2025 marcó un cambio en la tendencia de la matriculación de vehículos electrificados, que se mantuvo con una cuota superior al 20% desde junio.

En Europa, la media del continente avanza en 7,2 puntos, situándose en 45,8 sobre 100. Con ello, España ha recortado en 4 puntos la distancia frente a la media europea en 2025, alejándose del resto de países a la cola del ranking. Por su parte, Noruega sigue a la cabeza, registrando el mayor crecimiento en 2025 con un avance de 23,4 puntos.

Desglosados por CC. AA., los datos muestran que Madrid sigue liderando el indicador de penetración del vehículo electrificado en España:

Madrid: 54,9 puntos Navarra: 41,9 puntos Cataluña 33,8 puntos. Comunidad Valenciana 33,4 puntos.

Las comunidades con un mayor crecimiento son las siguientes:

Madrid 19,6 puntos. Navarra 13,8 puntos. Comunidad Valenciana 13,4 puntos.

La red de carga rápida sigue siendo insuficiente

La red de carga rápida (a partir de 150 kW) representa cerca del 10% de los puntos de la red total con 5.151 puntos, lo que supone un 58% más que en 2024, con 1.896 nuevos puntos durante el año.

Este último trimestre se han instalado 1.140 puntos de recarga con potencia de hasta 22 kW. A lo largo del año, estos puntos han aumentado en 9.742 unidades. De este modo, se mantiene aproximadamente en un 70% los puntos de recarga de acceso público de baja potencia, lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de 3 horas.

Esta situación debe revertirse con el objetivo de que el vehículo eléctrico pueda ser considerado como primera opción para los clientes o un vehículo “para todo”. Por parte de los fabricantes, es algo que ya es posible, ya que la tecnología actual permite potencias de carga superiores a los 100 kW.