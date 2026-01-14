¿Cuántos coches procesan los desguaces españoles al año? Todas las cifras

El Real Decreto 265/2021 cambió la normativa que regula la gestión de los vehículos al final de su vida útil. Para dar de baja definitiva un vehículo, es necesario acudir a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) y así obtener un certificado que acredite la entrega del vehículo.

Esas reglas para el desguace de vehículos buscan mejorar el reciclaje de los mismos, así como el aprovechamiento de las piezas útiles y, por lo tanto, impulsar la economía circular.

Más de 600.000 vehículos al año

Según los últimos datos publicados por RO-DES, la Red Oficial de Desguaces Españoles, los centros autorizados de tratamiento de vehículos son capaces de gestionar más de 600.000 vehículos al año y, de hecho, podrían doblar esa capacidad. En concreto, como se recoge en la Memoria Anual de Sigrauto de 2023, en ese año se retiraron 601.607 automóviles y vehículos ligeros.

Este volumen de vehículos procesados para su reciclaje, que bajó respecto al 2022, refleja un escenario que preocupa al sector: la antigüedad de los vehículos en circulación. Los datos de RO-DES hablan de una media de 21 años para los vehículos que llegan al desguace. Datos de diferentes agentes implicados en la seguridad vial confirman que, a mayor antigüedad, más probabilidades hay de que un vehículo se vea implicado en un accidente de tráfico.

Además, desde RO-DES añaden otra consecuencia negativa de esta situación a la lista: el desperdicio y la pérdida económica que supone no recuperar antes y reciclar estos vehículos. Y es que los automóviles antiguos contienen materiales que podrían ser fácilmente reutilizados: aluminio, acero, plásticos...

España, ejemplo en el reciclaje de vehículos

Eso sí, dentro del ámbito del reciclaje de vehículos y sus componentes, España se encuentra incluso por encima de la media marcada por la Unión Europea gracias a los mínimos marcados por la legislación nacional. En 2023, en España se reutilizaron y reciclaron el 88% de los vehículos y se recuperó el 93% de los residuos generados (líquidos, aceites, disolventes, gas del aire acondicionado... la gran mayoría, altamente contaminantes).

España es un ejemplo de economía circular y reciclaje de vehículos gracias a sus más de 1.400 centros autorizados de tratamiento y las 25 plantas fragmentadoras, las que se encargan de despiezar los vehículos y separar los materiales según el tipo y las necesidades de reciclaje.

El reciclaje de un vehículo evita, según los cálculos, la emisión de unos 4.000 kilos de CO2, que serían los mismos que se emitirían tras quemar 1.800 litros de gasolina. Además, con las materias recicladas se contribuye a la fabricación de nuevos vehículos: por ejemplo, un coche nuevo incorpora un 25% de acero reciclado. Son ya muchas las marcas que apuestan por incluir materiales de segundo uso, como acero, aluminio, plásticos procesados...