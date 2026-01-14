2025 cerró con la cifra de motoristas fallecidos más alta de la última década

El balance provisional de seguridad vial 2025 cerró con un total de 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas, la cifra más elevada registrada en los últimos diez años. Un balance que vuelve a poner el foco en la seguridad vial de los usuarios de motocicletas, uno de los colectivos más vulnerables en la carretera.

Atendiendo al tipo de vía, 72 motoristas perdieron la vida en autopistas y autovías, mientras que la mayor parte de las víctimas, 232 fallecidos, se concentraron en vías interurbanas, donde las condiciones de circulación y el entorno viario incrementan el riesgo de siniestro vial.

Por su parte, los datos entregados recientemente por el Ministerio de Interior muestran que, en lo que respecta a los usuarios de motocicletas, el número de personas heridas hospitalizadas también aumentó, incluso en mayor medida que el de fallecidas, por lo que la siniestralidad global de las motos se incrementó en el último año.

Las motos siguen con defectos graves en la ITV

Desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) señalan que estas cifras evidencian la estrecha relación existente entre la siniestralidad de un tipo de vehículo y su estado técnico.

El balance provisional de seguridad vial 2025 cerró con un total de 304 motoristas fallecidos en las carreteras españolas / Archivo

En este sentido, la entidad recuerda que, durante el último año del que se tienen datos (2024), las motocicletas fueron el tipo de vehículo que presentó un mayor número de defectos graves detectados en las inspecciones técnicas, en relación con el conjunto del parque automovilístico.

Las cifras del Ministerio de Industria y Turismo correspondientes a las inspecciones del 2024, muestran que el 59% de los defectos detectados en las motocicletas en las estaciones de ITV corresponden a defectos graves, una cifra muy superior al resto del parque automotor. De hecho, a las motocicletas le siguen las ambulancias y taxis, con un 38% de defectos graves; y los remolques y semirremolques, con un 32% de defectos graves.

La importancia de los mantenimientos

AECA-ITV subraya la importancia de mantener la ITV en vigor y realizar un mantenimiento preventivo adecuado, especialmente en el caso de las motocicletas, como una medida clave para reducir los siniestros viales y la gravedad de los mismos.

Lo más recomendable es pasar la ITV hasta un mes antes de su fecha de caducidad ya que permite planificar la cita con antelación y no modifica el periodo máximo de validez de la próxima inspección. Tener la ITV al día es clave para mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Además, recuerda que en caso de no tener la ITV te expones a una sanción de hasta 500€.