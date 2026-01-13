Renault lanza en Filante en Corea, un SUV del segmento D, que no llegará a Europa (por ahora)

Renault Group prosigue con su expansión internacional apoyándose en los mercados locales. Si hace unos meses conocimos de primera mano el desarrollo tecnológico del nuevo Twingo en Hangzhou (China) para su producción en Europa (Eslovenia), ahora asistimos en Seúl (Corea) a la presentación mundial del Filante, un SUV del segmento E (4,915 metros de largo) desarrollado en Francia para su venta en los mercados de Latinoamérica, Oriente Medio y Corea del Sur.

Aquí compartirá cartera con el Grand Koleos, el Mégane y el Arkana, en un mercado dominado en sus dos terceras partes por el consorcio Hyundai-Kia y en el que la marca francesa ocupa el sexto puesto.

Renault Filante / Renault

El nuevo Renault Filante nace de la tradición de la marca francesa, tomando el nombre de un prototipo legendario: l'Etoile Filante. Este modelo, del año 1956 pulverizó varios récords de velocidad en la época. Se trata de un SUV con pinta de gran crossover dentro del segmento de alta gama.

Renault Filante / Renault

Se trata de un modelo, el segundo del plan internacional de Renault que propone ocho nuevos modelos fuera de Europa entre 2024 hasta 2027. Tras el Grand Koleos, la propuesta del Filante anticipa la que seguirá en unas semanas para el mercado de la India con el Renault Duster, y más tarde el Kardian y el Bóreal.

Renault Filante / Xavier Pérez

Grande y largo

El nuevo modelo de Renault destaca, además de por sus dimensiones (parece un familiar, con 4,9 metros de largo, 1,6 de alto y 1,8 de ancho, y con una distancia entre ejes de 2,82 metros), por un diseño atrevido en el que el protagonismo se lo lleva la calandra tridimencional con faros Led y una trasera rematada por un alerón y un diseño en dos bloques que le confieren un estilo cupé.

Renault Filante / Xavier Pérez

Renault Filante / Renault

Por dentro el Renault Filante está diseñado para ofrecer una experiencia de lujo y confort al usuario, donde destaca la gran luminosidad interior y una excelente capacidad de aislamiento acústico. Tecnológicamente incorpora 32 ADAS y en el salpicadero se reflejan tres pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas cada una, bautizado como OpenR Panorama Screen. Esta arquitectura horizontal envuelve al conductor, y mantiene la palanca de cambio en la consola central. Emplea materiales sostenibles y de alta calidad.

Renault Filante / Renault

Mecánicamente la oferta del Renault Filante se centra en una única motorización híbrida convencional E-Tech de 250 caballos de potencia. Paar ello emplea un motor de gasolina de 150 caballos y dos motores eléctricos, uno de 100 kW y 320 Nm, y otro de 60 kW y 180 Nm. Prtesenta unas emisiones de 106 g/km de CO₂, destacando su eficiencia en el uso urbano. La arquitectura híbrida permite un funcionamiento en modo 100% eléctrico, térmico o combinado. La transmisión es DHT Pro con 3 relaciones.

Renault Filante / Xavier Pérez

La marca francesa ofrecerá en su lanzamiento tres acabados disponibles: Techno, Iconic y Esprit Alpine. Como hemos dicho no está pensado para el mercado europeo dadas sus dimensiones y enfoque, aunque viendo lo loco que anda el mercado ya no nos extrañaría nada.