Estreno mundial
Renault lanza en Filante en Corea, un SUV del segmento D, que no llegará a Europa (por ahora)
El nuevo modelo se produce en Busan, monta un propulsor híbrido convencional de 250 CV y está pensado para el mercado coreano, latinoamericano y de Oriente Medio.
Renault Group prosigue con su expansión internacional apoyándose en los mercados locales. Si hace unos meses conocimos de primera mano el desarrollo tecnológico del nuevo Twingo en Hangzhou (China) para su producción en Europa (Eslovenia), ahora asistimos en Seúl (Corea) a la presentación mundial del Filante, un SUV del segmento E (4,915 metros de largo) desarrollado en Francia para su venta en los mercados de Latinoamérica, Oriente Medio y Corea del Sur.
Aquí compartirá cartera con el Grand Koleos, el Mégane y el Arkana, en un mercado dominado en sus dos terceras partes por el consorcio Hyundai-Kia y en el que la marca francesa ocupa el sexto puesto.
El nuevo Renault Filante nace de la tradición de la marca francesa, tomando el nombre de un prototipo legendario: l'Etoile Filante. Este modelo, del año 1956 pulverizó varios récords de velocidad en la época. Se trata de un SUV con pinta de gran crossover dentro del segmento de alta gama.
Se trata de un modelo, el segundo del plan internacional de Renault que propone ocho nuevos modelos fuera de Europa entre 2024 hasta 2027. Tras el Grand Koleos, la propuesta del Filante anticipa la que seguirá en unas semanas para el mercado de la India con el Renault Duster, y más tarde el Kardian y el Bóreal.
Grande y largo
El nuevo modelo de Renault destaca, además de por sus dimensiones (parece un familiar, con 4,9 metros de largo, 1,6 de alto y 1,8 de ancho, y con una distancia entre ejes de 2,82 metros), por un diseño atrevido en el que el protagonismo se lo lleva la calandra tridimencional con faros Led y una trasera rematada por un alerón y un diseño en dos bloques que le confieren un estilo cupé.
Por dentro el Renault Filante está diseñado para ofrecer una experiencia de lujo y confort al usuario, donde destaca la gran luminosidad interior y una excelente capacidad de aislamiento acústico. Tecnológicamente incorpora 32 ADAS y en el salpicadero se reflejan tres pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas cada una, bautizado como OpenR Panorama Screen. Esta arquitectura horizontal envuelve al conductor, y mantiene la palanca de cambio en la consola central. Emplea materiales sostenibles y de alta calidad.
Mecánicamente la oferta del Renault Filante se centra en una única motorización híbrida convencional E-Tech de 250 caballos de potencia. Paar ello emplea un motor de gasolina de 150 caballos y dos motores eléctricos, uno de 100 kW y 320 Nm, y otro de 60 kW y 180 Nm. Prtesenta unas emisiones de 106 g/km de CO₂, destacando su eficiencia en el uso urbano. La arquitectura híbrida permite un funcionamiento en modo 100% eléctrico, térmico o combinado. La transmisión es DHT Pro con 3 relaciones.
La marca francesa ofrecerá en su lanzamiento tres acabados disponibles: Techno, Iconic y Esprit Alpine. Como hemos dicho no está pensado para el mercado europeo dadas sus dimensiones y enfoque, aunque viendo lo loco que anda el mercado ya no nos extrañaría nada.
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La Sagrada Familia es un bodrio
- Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
- Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica