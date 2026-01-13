MGS6 EV, el SUV eléctrico para toda la familia por menos de 50.000 euros

MG empieza el año 2026 con fuerza. El fabricante de automóviles de origen inglés presenta el MGS6 EV, un SUV eléctrico y familiar “con un amplio equipamiento”. El nuevo MG está disponible en dos variantes distintas y una autonomía combinada de hasta 530 kilómetros, manteniendo el objetivo de la marca de ofrecer a sus clientes las tecnologías más avanzadas.

Impulsado por una batería de 77 kWh, el nuevo SUV de MG ofrece dos variantes diferentes. El MGS6 EV Luxury Long Range tiene un solo motor con una potencia total de 180 kW (245 CV) y una autonomía combinada de 530 kilómetros. La gama MGS6 EV se completa con el MGS6 EV Luxury Dual Motor con tracción total y una autonomía combinada de 485 kilómetros. Su potencia aumenta hasta los 266 kW (361 CV), acelerando de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos.

MGS6 EV / MG

Ambos modelos llegan a los 200 km/h como velocidad máxima y pueden cargarse del 10 al 80% en 38 minutos utilizando cargadores públicos rápidos. También incluyen cinco modos de conducción (Normal, Sport, Confort, Personalizado y Nieve) y cinco modos de regeneración, incluyendo el modo One-Pedal, que permite controlar la aceleración y el frenado con un solo pedal, aprovechando la frenada regenerativa para recargar la batería y reducir el desgaste de los frenos.

El imponente y seguro MGS6 EV

El nuevo SUV de MG mide 4,708 metros de largo, 1,912 de ancho y 1,672 metros de alto, y cuenta con una calificación de seguridad de 5 estrellas EuroNcap. Más del 80% de la carrocería está fabricada con acero de alta resistencia y el equipamiento de serie incluye siete airbags y el conductor cuenta con el apoyo del MG Pilot, que ofrece un conjunto de tecnologías de asistencia al conductor, como el frenado activo de emergencia, detección de ángulo muerto, asistencia inteligente para el límite de velocidad y un sistema de monitorización del conductor.

MGS6 EV / MG

La carrocería del MGS6 EV ofrece una estética de líneas suaves y una robustez impresionante que contribuye a su alta calificación de seguridad. La parte frontal del nuevo SUV eléctrico de MG ofrece una apariencia moderna y técnica, incluyendo un diseño de parrilla dividida inspirado en el MG Cyberster convertible, luces de carretera y de cruce integradas, una nueva firma luminosa diurna y el emblema de MG en una posición prominente.

Parte trasera del MGS6 EV / MG

En la parte trasera, el parachoques inferior presenta detalles en acabado plateado y un alerón de techo integrado con luz de freno. Además, debajo del emblema de MG, se encuentran una barra de luces central y de longitud completa. Con un toque inteligente, el diseño se ha optimizado para obtener la mayor autonomía eléctrica. El nuevo SUV de MG cuenta con un maletero de 674 litros, que si abates los dos asientos traseros alcanza los 1.910 litros, y un maletero delantero con hasta 124 litros de capacidad.

Maletero del MGS6 EV / MG

El interior del MGS6 EV ofrece un amplio espacio para alojar cómodamente a una familia de cinco personas. Ambos modelos Luxury cuentan con asientos delanteros calefactables y ventilados, techo corredizo panorámico y un sistema de audio de 11 altavoces. También se incorporan nuevas opciones de asientos de alta calidad, con opción de tapizados de cuero gris o beige con inserciones de efecto ante.

El interior del MGS6 EV / MG

Todas las variantes cuentan con una pantalla de conductor de alta definición de 10,25 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12,8 pulgadas, y también cuentan con un Head Up Display que muestra información clave del vehículo y de seguridad. Además, todos los modelos tienen un techo corredizo panorámico fijo (con persiana eléctrica) para elevar aún más los niveles de iluminación natural.

MG Motor Europe ha anunciado que el precio de cada uno de los modelos del nuevo SUV eléctrico con etiqueta 0 de la DGT son: El MGS6 EV Luxury Long Range tiene un precio de 46.990 euros y el MGS6 EV Luxury Dual Motor de 49.990 euros.