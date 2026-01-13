Honda adoptará un nuevo emblema para sus coches desde 2027

Honda ha anunciado que adoptará un nuevo emblema ‘H’ con un diseño renovado como símbolo de su negocio de automóviles, cuya aplicación está prevista tanto para sus vehículos eléctricos (EV) como para los principales híbridos eléctricos (HEV).

El uso del nuevo emblema empezará con los vehículos de próxima generación del fabricante que se introducirán a partir de 2027, además de aplicarse a otras áreas de negocio, como concesionarios, iniciativas de comunicación y actividades relacionadas con la competición automovilística.

Un cambio ‘H’istórico

Con un especial énfasis en la aplicación de la electrificación y las tecnologías inteligentes, el nuevo emblema ‘H’ representa la forma en que Honda planea abordar el período de transformación que está experimentando actualmente la industria del automóvil, asegurando que continúe ofreciendo nuevo valor a sus clientes.

Introducido por primera vez en 1963, el emblema ‘H’ ha experimentado varios cambios de diseño a lo largo de los años, y esta última versión se presenta para marcar la llegada de su próxima generación de vehículos eléctricos, incluida la Serie Honda 0.

El diseño representa dos manos extendidas, simbolizando el compromiso de Honda de aumentar las posibilidades de movilidad y satisfacer las necesidades de las personas en todo el mundo, y se implementará gradualmente en el negocio de automóviles.

El diseño representa dos manos extendidas, simbolizando el compromiso de Honda de aumentar las posibilidades de movilidad / Honda

El mapa interactivo de Honda

Con motivo del fin de las ventas del Civic Type R en Europa, este 2025 Honda quiso compensar a los conductores con la creación de un mapa interactivo que cuenta con las mejores carreteras europeas para poder disfrutar de la conducción.

Se trata de una guía exclusiva con más de 120 carreteras y rutas de 25 países distintos recomendadas por expertos en automoción y entusiastas de la conducción, así como propietarios y fans del Civic Type R de toda Europa.

Bajo el nombre de ‘Honda Dream Drives’, las rutas se extienden desde el extremo norte de Escocia, en el Reino Unido, hasta el sur de España, y cada una ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer desde curvas magníficas hasta vistas impresionantes. Las aventuras se pueden explorar por temática -paisajística, costera, campo a través o montañosa- en cualquier país elegido, y la experiencia se ve mejorada gracias a la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto en dispositivos móviles.

Las mejores carreteras de Europa se encuentran detalladas en hondadreamdrives.com, un microsite accesible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de escritorio. Los usuarios pueden buscar una carretera específica -si conocen su nombre- o inspirarse filtrando por país, tipo de ruta, distancia de conducción o duración.