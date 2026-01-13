La DGT avisa en sus redes sociales de los peligros sobre esta acción en la carretera

Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT avisa sobre una acción bastante habitual que puede ser muy peligrosa, y por la que te podrán multar.

Coche circulando por una carretera / Freepik

Mucho cuidado con esta acción

En 2025, la Dirección General de Tráfico contabilizó 1.028 siniestros mortales en los que fallecieron 1.119 personas y 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización. De los 1.119 fallecidos en las carreteras españolas, 237 fueron por una colisión frontal, un accidente muy habitual cuando adelantas a otro vehículo en una carretera secundaria.

Sobrepasar a otro vehículo en una carretera de un solo carril para cada sentido puede ser una maniobra peligrosa. La DGT avisa que esta acción pone en riesgo la seguridad vial y puedes tener un grave accidente de tráfico, además de ser multado. La sanción económica por adelantar con línea continua oscila entre los 200 hasta los 400 euros, dependiendo de la gravedad. Además puedes perder hasta cuatro puntos de tu carné de conducir, y en los casos más graves o extremos, como provocar un accidente, te pueden retirar el carné.

Debes saber que sobrepasar a otro vehículo cuando hay línea continua está completamente prohibido salvo en algunas ocasiones. Según el Artículo 88 del Reglamento General de Circulación, en las situaciones en las que un vehículo (o un objeto) esté inmovilizado en la carretera ocupando el carril por el que circulas, podrás adelantarle aunque haya línea continua.

Esto también explica que cuando circulen ciclistas, ciclomotores o incluso peatones podrás superar la línea continua para adelantarlos. Debes recordar que esta maniobra se debe hacer cuando no suponga ningún tipo de peligro para los usuarios y cuando sea estrictamente necesario. Para llevar a cabo el adelantamiento es fundamental que tengas buena visibilidad y que evites adelantar en curvas o cambios de rasante. Además siempre tienes que mantener la separación mínima necesaria de 1,5 metros.

¿Cómo tienes que adelantar en una carretera secundaria?

Como hemos dicho, rebasar a otro vehículo en carreteras secundarias con un carril para cada sentido puede ser muy peligroso, si no tomas las precauciones correspondientes. Estos son los consejos para adelantar con línea discontinua: