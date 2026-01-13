Consejos
¿Sabes conducir con niebla? La DGT te lo explica
En la carretera hay que tener cuidado y prestar atención a todo, ya que podemos poner en riesgo nuestra seguridad y la de los otros usuarios
Rubén Burillo
Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Cuando hay niebla en la carretera, debemos tener cuidado porque la visibilidad se reduce y podemos tener un accidente de tráfico.
Según un estudio sobre visibilidad e iluminación del RACE (Real Automóvil Club de España), cerca del 20% de los accidentes mortales se producen bajo condiciones meteorológicas adversas como niebla, lluvia, granizo o nieve. Para no tener ningún imprevisto en la carretera cuando haya niebla, la DGT te explica las precauciones que debes tomar.
¿Cristal sucio o empañado? Esta es la multa que te pueden poner
Circular con una mala visibilidad puede ser muy peligroso. Estamos en invierno y con las bajas temperaturas, puede aparecer el vaho ya que se produce porque hay una diferencia de temperatura entre el frío del exterior y el calor dentro de tu coche. Esto hace que se reduzca gravemente la visibilidad dentro del vehículo.
Además del peligro que conlleva, conducir con los cristales sucios o empañados puede ser motivo de multa. Si llevas el parabrisas, tanto delantero como trasero, sucio, las lunas empañadas o con restos de nieve o hielo, así como rayaduras profundas o grietas, pueden imponerte una sanción de 200 euros por ser un riesgo para la seguridad vial. Si el agente considera que la visibilidad es insuficiente, puede llegar hasta a inmovilizar el vehículo.
Así debes conducir cuando haya niebla, según la DGT
La niebla pueda ser muy peligrosa cuando estamos conduciendo, ya que disminuye considerablemente la visibilidad. Esto puede ser el desencadenante de un accidente de tráfico. Para que no tengas ningún imprevisto en la carretera cuando haya niebla, la Dirección General de Tráfico recomienda utilizar el alumbrado adecuado, reducir la velocidad y no dar frenazos, y explica cómo debes conducir:
- Toma como referencia las marcas viales o a otros vehículos, sin forzar la marcha.
- Si la niebla es densa, enciende las luces antiniebla traseras.
- Deja la mayor distancia de separación frontal. En condiciones normales hay que dejar una distancia de seguridad con el vehículo de delante de al menos 2 segundos, pero se recomienda aumentarla a 3. Con niebla ampliar esta distancia de seguridad es muy importante si no quieres tener ningún accidente de tráfico.
- Si tienes dificultades para ver, abandona la vía hasta que se despeje.
- No te olvides de apagar las luces antiniebla al salir del tramo.
- No uses las luces largas ya que rebotan y deslumbran, y pueden ser peligrosas para los demás conductores.
