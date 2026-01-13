¿Sabes conducir con niebla? La DGT te lo explica

Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. Cuando hay niebla en la carretera, debemos tener cuidado porque la visibilidad se reduce y podemos tener un accidente de tráfico.

Según un estudio sobre visibilidad e iluminación del RACE (Real Automóvil Club de España), cerca del 20% de los accidentes mortales se producen bajo condiciones meteorológicas adversas como niebla, lluvia, granizo o nieve. Para no tener ningún imprevisto en la carretera cuando haya niebla, la DGT te explica las precauciones que debes tomar.

Cuidado cuando conduzcas con niebla / Freepik

¿Cristal sucio o empañado? Esta es la multa que te pueden poner

Circular con una mala visibilidad puede ser muy peligroso. Estamos en invierno y con las bajas temperaturas, puede aparecer el vaho ya que se produce porque hay una diferencia de temperatura entre el frío del exterior y el calor dentro de tu coche. Esto hace que se reduzca gravemente la visibilidad dentro del vehículo.

Además del peligro que conlleva, conducir con los cristales sucios o empañados puede ser motivo de multa. Si llevas el parabrisas, tanto delantero como trasero, sucio, las lunas empañadas o con restos de nieve o hielo, así como rayaduras profundas o grietas, pueden imponerte una sanción de 200 euros por ser un riesgo para la seguridad vial. Si el agente considera que la visibilidad es insuficiente, puede llegar hasta a inmovilizar el vehículo.

Cristal del coche empañado / Archivo

Así debes conducir cuando haya niebla, según la DGT

La niebla pueda ser muy peligrosa cuando estamos conduciendo, ya que disminuye considerablemente la visibilidad. Esto puede ser el desencadenante de un accidente de tráfico. Para que no tengas ningún imprevisto en la carretera cuando haya niebla, la Dirección General de Tráfico recomienda utilizar el alumbrado adecuado, reducir la velocidad y no dar frenazos, y explica cómo debes conducir: