Industria
Bruselas y China anuncian un posible acuerdo para sustituir los aranceles al coche eléctrico
La Unión Europea y el Gobierno chino están trabajando para encontrar un precio mínimo de importación para cada vehículo
La Comisión Europea publicó este lunes directrices para aclarar los precios mínimos para los fabricantes de vehículos eléctricos en China que quieran evitar los aranceles que la Unión Europea impone a las importaciones chinas de este tipo de coches desde hace más de un año para hacer frente a la competencia desleal de producciones subvencionadas por Pekín.
"Se trata de una guía de directrices, nada más que eso", ha avisado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario para Comercio, Olof Gill, para después recalcar que los canales de diálogo con las autoridades chinas siguen abiertos en aras de una solución y que en ese marco se publican las directrices, sin que ello suponga un acuerdo para retirar los gravámenes, que siguen en vigor.
Una guía con todos los detalles
El documento publicado por los servicios comunitarios aborda los distintos elementos que debe abordar cualquier oferta de compromiso de precio mínimo que presente un fabricante al examen de la Comisión Europea, por ejemplo el precio mínimo de importación, los canales de venta, la compensación cruzada y las futuras inversiones en la UE.
En este contexto, cada oferta estará sujeta "a los mismos criterios legales" y le corresponderá a los servicios comunitarios llevar a cabo una evaluación individual de cada oferta, "de forma objetiva y justa, siguiendo el principio de no discriminación y de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En todo caso, aclaran las directrices, el precio mínimo de importación deberá "eliminar los efectos perjudiciales" de los subsidios que Pekín concede a los fabricantes establecidos en China y que a ojos de la UE y de la OMC son ilegales.
"Dada la gran variedad de productos (modelos, opciones de configuración) que incide significativamente en los precios de venta, se requieren precios mínimos de importación específicos para cada modelo y opción de configuración", precisa el texto.
Trabajando en la misma dirección
En un comunicado, el Ministerio de Comercio de China ha visto en la publicación de esta guía un "progreso" que "refleja plenamente el espíritu de diálogo y los resultados de las consultas" entre Pekín y Bruselas.
"Demuestra que tanto China como la UE tienen la capacidad y la voluntad de resolver adecuadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta en el marco de las normas de la OMC y de mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro del sector automovilístico en China, la UE y el mundo entero", ha asegurado el departamento de Comercio del gigante asiático.
La UE activó en otoño de 2024 aranceles permanentes de hasta el 35,3% en respuesta a los subsidios que China concede a sus productores y que Bruselas considera que les otorga una ventaja ilegal sobre competidores europeos. Entonces, los servicios comunitarios aclararon que el arancel, que se suma al 10% que ya se aplica al automóvil, podría suspenderse si las partes llegaban a un acuerdo que garantizara la competencia justa.
