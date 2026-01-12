Xpeng presenta en el Salón de Bruselas la nueva berlina que conquistará Europa

Sin olvidar que el mercado europeo quiere SUV, la marca china Xpeng ha sabido llamar la atención del público del Salón del Autómovil de Bruselas con su nuevo Xpeng P7+.

Es una berlina grande, altamente tecnológica y con un acabado de calidad que la coloca directamente en competición con grandes marcas europeas de alta gama como Mercedes o BMW.

Nuevo Xpeng P7+

Obviamente, el Xpeng P7+ es un coche eléctrico y sorprende, sobre todo, por su capacidad de carga: siempre que haya un cargador de máxima potencia compatible, la velocidad de recarga de la batería, del 10 al 80%, es de tan solo 12 minutos. Unas cifras que cambian, bastante, el escenario de los vehículos eléctricos.

El Xpeng P7+ mide 5 metros de largo, 1,937 metros de ancho y 1,512 metros de alto. La distancia entre ejes es de 3 metros, lo que la una gran habitabilidad interior que, junto al uso de materiales blando de alta calidad, crea un habitáculo ideal para hacer viajes de larga distancia.

Además del amplio espacio interior, el maletero del nuevo Xpeng P7+ declara 573 litros de capacidad, ampliables a los 1.931 litros. De hecho, en una demostración en directo en el salón, llegaron a introducir más de treinta maletas de cabina en el maletero.

Prueba de la capacidad del maletero del Xpeng P7+ en el Salón de Bruselas. / Andrea Gil Modrego

Un coche hecho con inteligencia artificial

Ofrece diferentes opciones de batería. La versión de acceso, con un motor de 245 CV, tiene una batería de 61,7 kWh y 455 kilómetros de autonomía. La opción RWD Long Range tiene un motor de 313 CV y una batería de 74,8 kWh, con una autonomía de 530 kilómetros. Finalmente está la opción Performance de tracción total, con 503 CV y la misma batería, con una autonomía que baja a los 500 kilómetros.

Además, el Xpeng P7+ está desarrollado con inteligencia artificial, por lo que a nivel tecnológico es muy avanzado. Desde el cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y la pantalla de infoentretenimiento de 15,3 pulgadas hasta el head-up display, todo el sistema trabaja gracias a un software alimentado con IA. El resultado son sistemas ADAS precisos y rápidos, con un capacidad de procesamiento de 750 tera operaciones por segundo.

Xpeng G6 y G9

A la espera de conocer el precio del Xpeng P7+ en España, la marca china entra de lleno en el segmento premium europeo para poner contra las cuerdas a sus competidores directos. Se sabe el precio, de momento, para el mercado belga: 43.990 euros de partida, una cifra que seguro no variará en exceso en nuestro país.

Nuevos Xpeng G6 y G9. / Xpeng

Al P7+ se unieron en el Salón de Bruselas los SUV G6 y G9, que también estuvieron presentes en el IAA de Múnich el pasado 2025. El primero alcanza hasta 535 kilómetros de autonomía y el segundo, el buque insignia de la marca china, los 585 kilómetros.