Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler pisosCornellàEndesaMarc GiróFeijóoGlobos de Oro 2026PortAventuraBono transporteSant AdriàSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Brussels Motor Show

Xpeng presenta en el Salón de Bruselas la nueva berlina que conquistará Europa

La marca china también ha llevado al salón sus SUV G6 y G9, aunque sin duda el P7+ ha sido la estrella de la exposición de Xpeng

Presentación del Xpeng P7+ en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026.

Presentación del Xpeng P7+ en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026. / Xpeng

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Bruselas
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sin olvidar que el mercado europeo quiere SUV, la marca china Xpeng ha sabido llamar la atención del público del Salón del Autómovil de Bruselas con su nuevo Xpeng P7+.

Es una berlina grande, altamente tecnológica y con un acabado de calidad que la coloca directamente en competición con grandes marcas europeas de alta gama como Mercedes o BMW.

Nuevo Xpeng P7+

Obviamente, el Xpeng P7+ es un coche eléctrico y sorprende, sobre todo, por su capacidad de carga: siempre que haya un cargador de máxima potencia compatible, la velocidad de recarga de la batería, del 10 al 80%, es de tan solo 12 minutos. Unas cifras que cambian, bastante, el escenario de los vehículos eléctricos.

El Xpeng P7+ mide 5 metros de largo, 1,937 metros de ancho y 1,512 metros de alto. La distancia entre ejes es de 3 metros, lo que la una gran habitabilidad interior que, junto al uso de materiales blando de alta calidad, crea un habitáculo ideal para hacer viajes de larga distancia.

Además del amplio espacio interior, el maletero del nuevo Xpeng P7+ declara 573 litros de capacidad, ampliables a los 1.931 litros. De hecho, en una demostración en directo en el salón, llegaron a introducir más de treinta maletas de cabina en el maletero.

Prueba de la capacidad del maletero del Xpeng P7+ en el Salón de Bruselas.

Prueba de la capacidad del maletero del Xpeng P7+ en el Salón de Bruselas. / Andrea Gil Modrego

Un coche hecho con inteligencia artificial

Ofrece diferentes opciones de batería. La versión de acceso, con un motor de 245 CV, tiene una batería de 61,7 kWh y 455 kilómetros de autonomía. La opción RWD Long Range tiene un motor de 313 CV y una batería de 74,8 kWh, con una autonomía de 530 kilómetros. Finalmente está la opción Performance de tracción total, con 503 CV y la misma batería, con una autonomía que baja a los 500 kilómetros.

Además, el Xpeng P7+ está desarrollado con inteligencia artificial, por lo que a nivel tecnológico es muy avanzado. Desde el cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas y la pantalla de infoentretenimiento de 15,3 pulgadas hasta el head-up display, todo el sistema trabaja gracias a un software alimentado con IA. El resultado son sistemas ADAS precisos y rápidos, con un capacidad de procesamiento de 750 tera operaciones por segundo.

Xpeng G6 y G9

A la espera de conocer el precio del Xpeng P7+ en España, la marca china entra de lleno en el segmento premium europeo para poner contra las cuerdas a sus competidores directos. Se sabe el precio, de momento, para el mercado belga: 43.990 euros de partida, una cifra que seguro no variará en exceso en nuestro país.

Nuevos Xpeng G6 y G9.

Nuevos Xpeng G6 y G9. / Xpeng

Al P7+ se unieron en el Salón de Bruselas los SUV G6 y G9, que también estuvieron presentes en el IAA de Múnich el pasado 2025. El primero alcanza hasta 535 kilómetros de autonomía y el segundo, el buque insignia de la marca china, los 585 kilómetros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  4. La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
  5. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
  8. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”

Xpeng presenta en el Salón de Bruselas la nueva berlina que conquistará Europa

Xpeng presenta en el Salón de Bruselas la nueva berlina que conquistará Europa

Rodríguez reitera en la televisión que es presidenta encargada de Venezuela tras imagen publicada por Trump

À Punt fulmina el programa de Toni Cantó tras su patinazo histórico cayendo al 0% de audiencia

À Punt fulmina el programa de Toni Cantó tras su patinazo histórico cayendo al 0% de audiencia

El nuevo Hospital Clínic acelera: se inaugurará en 2035 tras una inversión de 1.700 millones

El nuevo Hospital Clínic acelera: se inaugurará en 2035 tras una inversión de 1.700 millones

Las 5 claves del plan de vivienda de Feijóo: de los incentivos para que los jóvenes compren a la reducción de los trámites de construcción

Las 5 claves del plan de vivienda de Feijóo: de los incentivos para que los jóvenes compren a la reducción de los trámites de construcción

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid: espartano de Mourinho, poquísima experiencia y muy bien relacionado con el palco

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid: espartano de Mourinho, poquísima experiencia y muy bien relacionado con el palco

Flick se llevó por delante a Ancelotti y ahora también a Xabi Alonso

Flick se llevó por delante a Ancelotti y ahora también a Xabi Alonso

China defiende sus actividades en el Ártico frente a la acusación de Trump de una posible invasión de Groenlandia

China defiende sus actividades en el Ártico frente a la acusación de Trump de una posible invasión de Groenlandia