Consejos
Esto es lo que te puede pasar si conduces en reserva con tu coche
Tu vehículo puede sufrir grandes y costosas averías si apuras al máximo el depósito de combustible
Rubén Burillo
Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. En estos días, mucha gente vuelve de las vacaciones de Navidad con el depósito de gasolina prácticamente vacío. Ten mucho cuidado porque conducir en reserva puede ser muy peligroso para tu vehículo.
Circular en reserva puede suponer graves consecuencias en el motor de tu coche, y te pueden hasta multar si te quedas sin gasolina en mitad de la carretera o la transportas en un depósito que no está homologado.
¿Qué puedes hacer si estás en reserva?
En algunas ocasiones, no hay más opción y hay que conducir en reservar, por ejemplo, si no hay ninguna gasolinera cerca. Entonces, tocará seguir el trayecto hasta que encontremos una. Además, existen una serie de consejos que harán que puedas aguantar hasta que encuentres un sitio para echar combustible.
Uno de ellos es conducir a una velocidad constante y moderada, ya que ir más rápido hará que el motor tenga que trabajar más y se arriesgue la salud del coche. Otro consejo es apagar el aire acondicionado porque consume combustible y mantener las ventanillas cerradas para tener más aerodinámica.
Debes tener en cuenta que no todos los modelos de coches tienen el mismo nivel de reserva. Esto te será muy útil para calcular cuánto te queda de combustible y cuántos kilómetros podrás recorrer. Además es aconsejable desenchufar o apagar todos los aparatos electrónicos que no sean esenciales, como el cargador del móvil o el propio GPS, porque pueden incrementar ligeramente el consumo de gasolina.
¿Qué le pasa a mi coche si circulo en reserva?
Conducir en reserva puede provocar grandes y costosas averías en tu vehículo. Además, si te quedas sin gasolina en mitad de la carretera te pueden poner una multa de hasta 200 euros (100 por pronto pago), y si transportas combustible en un depósito que no está homologado la sanción puede ascender hasta los 3.000 euros.
Cuando se enciende la luz de reserva, los coches compactos pueden recorrer aproximadamente 40 o 50 kilómetros, mientras que los coches más grandes alcanzan los 100. Son valores aproximados, pero tienes que intentar no apurar tanto la gasolina porque puede afectar a partes muy importantes de tu vehículo:
- Inyectores: Si estas piezas no inyectan gasolina al motor cuando corresponde, los muelles que actúan se pueden desajustar y la mezcla en los cilindros se puede descompensar, y generar una avería grave.
- Aforador: Es como una boya que se encarga de medir la cantidad de combustible que queda en el depósito. Cuando se apura la reserva, a veces se queda en el fondo y deja de marcar el nivel de combustible si se vuelve a llenar.
- Bomba de combustible: Este elemento necesita tener gasolina dentro de su circuito. Si queda poca, puede que se sobrecaliente y sufra daños al estar sometida a un sobreesfuerzo. Por supuesto estos elementos pueden hacer que el motor también sufra averías graves.
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”