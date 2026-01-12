Industria
El precio medio de los coches de segunda mano sigue por encima de los 13.000 euros en diciembre
El 23% de los vehículos vendidos en el último mes del año costó menos de 3.000€ y el 6,5% superó los 36.000€
El precio de los turismos usados subió en diciembre un 3,7% interanual en España, con un precio medio de 13.338 euros. No obstante, el incremento del coste medio para el conjunto del pasado año se coloca por debajo de la inflación media del año (2,95%). En términos mensuales, sobre noviembre de 2025, asciende el 0,25%.
En los doce meses del pasado año se han transferido 2.218.824 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.050 euros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024. El 23% de los turismos vendidos en el mes -49.928- se quedó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,5% -14.053- superó los 36.000 euros.
En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.725 euros, un 5,6% más interanual, y un 1,4% mensual comparado con los precios de noviembre. De los 217.332 turismos transferidos en noviembre, 133.818 superaron los 8 años, el 61,8% del total.
Precio por CCAA
El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanual (sobre el mismo mes de 2024) ha supuesto crecimientos generales en todas las comunidades autónomas, aunque con grandes disparidades. En Navarra suben el 6,8% en el año y un 6,7% en Baleares, mientras el incremento se reduce al 0,4% en Castilla-La Mancha o el 1,3% en Canarias.
En el caso de los turismos de más de ocho años, vuelve a superar al conjunto del mercado, aunque con igual disparidad por CC.AA. En Asturias los coches más antiguos suben en términos interanuales un 8,2%, en Canarias el 8%, el 1,9% en Cantabria y el 2,6% en La Rioja.
Los turismos usados siguen moderando sus precios, con subidas por debajo del IPC. En este sentido, desde Ancove matizamos los datos interanuales de diciembre, con una subida del 3,7% -la más alta del año junto con la de abril, muy superior al precio medio del año que aumenta un 2,1% en relación con el precio medio de 2024, señala Eric Iglesias, presidente de Ancove.
Las 5 comunidades autónomas con los precios más bajos
El precio medio de los coches de segunda mano ha seguido por encima de los 13.000 euros en el mes de diciembre, pero hay algunas comunidades autónomas en las que el precio ha estado un poco por debajo de la media. Estas han sido las 5 comunidades con los vehículos usados más baratos y su precio:
- Islas Canarias: 11.916€ de media.
- Galicia: 12.069€ de media.
- Castilla y León: 12.206€ de media.
- Asturias: 12.221€ de media.
- Navarra: 12.269€ de media.
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
- Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”