El precio medio de los coches de segunda mano sigue por encima de los 13.000 euros en diciembre

El precio de los turismos usados subió en diciembre un 3,7% interanual en España, con un precio medio de 13.338 euros. No obstante, el incremento del coste medio para el conjunto del pasado año se coloca por debajo de la inflación media del año (2,95%). En términos mensuales, sobre noviembre de 2025, asciende el 0,25%.

En los doce meses del pasado año se han transferido 2.218.824 turismos de segunda mano a un coste medio de 13.050 euros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2024. El 23% de los turismos vendidos en el mes -49.928- se quedó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,5% -14.053- superó los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.725 euros, un 5,6% más interanual, y un 1,4% mensual comparado con los precios de noviembre. De los 217.332 turismos transferidos en noviembre, 133.818 superaron los 8 años, el 61,8% del total.

Precio por CCAA

El fuerte crecimiento del precio del turismo de segunda mano medido en términos interanual (sobre el mismo mes de 2024) ha supuesto crecimientos generales en todas las comunidades autónomas, aunque con grandes disparidades. En Navarra suben el 6,8% en el año y un 6,7% en Baleares, mientras el incremento se reduce al 0,4% en Castilla-La Mancha o el 1,3% en Canarias.

En el caso de los turismos de más de ocho años, vuelve a superar al conjunto del mercado, aunque con igual disparidad por CC.AA. En Asturias los coches más antiguos suben en términos interanuales un 8,2%, en Canarias el 8%, el 1,9% en Cantabria y el 2,6% en La Rioja.

Los turismos usados siguen moderando sus precios, con subidas por debajo del IPC. En este sentido, desde Ancove matizamos los datos interanuales de diciembre, con una subida del 3,7% -la más alta del año junto con la de abril, muy superior al precio medio del año que aumenta un 2,1% en relación con el precio medio de 2024, señala Eric Iglesias, presidente de Ancove.

Las 5 comunidades autónomas con los precios más bajos

El precio medio de los coches de segunda mano ha seguido por encima de los 13.000 euros en el mes de diciembre, pero hay algunas comunidades autónomas en las que el precio ha estado un poco por debajo de la media. Estas han sido las 5 comunidades con los vehículos usados más baratos y su precio: