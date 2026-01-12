Mazda presenta en Bruselas el CX-6e, una nueva propuesta eléctrica

Mazda suma un nuevo modelo a su gama europea con el CX-6e, un SUV 100% eléctrico de tamaño medio que destaca tanto por su estética como por su enfoque centrado en el conductor. Con tracción trasera, batería de 78 kWh de tecnología LFP y hasta 484 km de autonomía WLTP, se sitúa como una opción a tener muy en cuenta dentro de su segmento. Y todo ello sin perder la esencia de la marca: la conexión entre coche y conductor.

Mazda CX-6e / Mazda

En el diseño del Mazda CX-6e tenido una fuerte implicación del equipo europeo, que ha influido tanto en el estilo como en la selección de materiales. El resultado es un SUV con proporciones elegantes, superficies limpias y un aspecto atractivo. Pese a su apariencia deportiva, el Mazda CX-6e ofrece una buena habitabilidad y capacidad de carga, con un maletero trasero de 468 litros (hasta 1.434 litros con los asientos abatidos) y un maletero delantero adicional de 80 litros, útil para cables u objetos ligeros. Las llantas de 19 o 21 pulgadas, en negro con diseño tipo diamante, aportan el punto deportivo que completa la imagen exterior.

En el interior se respira una atmósfera sofisticada, inspirada en el concepto japonés del ma, el valor del espacio vacío. La pantalla táctil de 26 pulgadas, montada asimétricamente, domina el salpicadero y se complementa con una pantalla HUD y control por voz. La conectividad incluye compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de altavoces Bluetooth integrados en los reposacabezas delanteros.

Interior del Mazda CX-6e / Mazda

Pantalla central del Mazda CX-6e / Mazda

Mazda ha llevado su filosofía omotenashi al terreno digital. El coche reconoce la presencia del conductor, despliega retrovisores, saluda con un patrón lumínico y ajusta el asiento automáticamente. En marcha, el sistema responde a siete gestos físicos, desde activar el navegador hasta hacer fotos con una “V” con los dedos. También se pueden configurar modos específicos como “Relax”, “Descanso” o “Pet Comfort”, pensados para adaptar rápidamente el habitáculo a distintas situaciones.

Desde la app oficial se puede controlar el coche a distancia, planificar recargas o compartir el acceso con otros usuarios. Además, el modelo incorpora la nueva Mazda Charging App, con información en tiempo real de cargadores públicos en Europa.

Prestaciones eléctricas equilibradas

El CX-6e está impulsado por un motor eléctrico trasero de 258 CV (190 kW) y 290 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, con una velocidad máxima limitada a 185 km/h. Usa una batería LFP de 78 kWh, que ofrece hasta 484 km de autonomía con llantas de 19 pulgadas, o 468 km con llantas de 21. La recarga rápida permite pasar del 10 al 80% en apenas 24 minutos gracias a una potencia máxima de 195 kW en CC.

Mazda CX-6e / Mazda

También admite carga trifásica de 11 kW en CA para uso doméstico, y equipa de serie una bomba de calor para mantener la eficiencia térmica de la batería y del habitáculo.

La puesta a punto del CX-6e ha corrido a cargo del Centro Europeo de I+D de Mazda en Alemania, por lo que el ajuste del chasis, la dirección, los frenos y hasta el sonido sintetizado se ha diseñado pensando en las carreteras y el gusto del conductor europeo.

En el apartado de seguridad, el modelo incluye de serie un completo paquete de ayudas a la conducción, como el frenado automático, el asistente de carril, la alerta de tráfico trasero o la detección de presencia infantil en las plazas traseras. Además, equipa nueve airbags y una visión completa del entorno gracias a cámaras de alta definición y radares de distintos tipos.

El nuevo Mazda CX-6e llegará a los concesionarios europeos en verano de 2026, con versiones Takumi y Takumi Plus como primeras opciones confirmadas. El modelo para mercados con volante a la derecha se lanzará más adelante.