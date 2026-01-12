El Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, a toda vela en Bruselas

Alfa Romeo llega al Salón del Automóvil de Bruselas con un despliegue que mezcla la exclusividad de sus series limitadas con la renovación de sus modelos de mayor volumen comercial. En el centro de todas las miradas se encuentra el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una edición que no solo celebra la colaboración con el equipo de vela italiano para la 38ª Copa América, sino que redefine el concepto de rendimiento de su gama.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa / Gregory de Leeuw

Esta serie especial es extremadamente exclusiva de tan solo 10 unidades, luce una estética inspirada en el casco del Luna Rossa, con una librea iridiscente. Pero lo mejor, es lo que no se ve: uno una ingeniería profundamente revisada. Según los datos técnicos facilitados, es el Quadrifoglio más radical fabricado hasta la fecha gracias a un paquete aerodinámico de baja resistencia que es capaz de generar cinco veces más carga que el modelo de serie. A una velocidad de 300 km/h, el coche alcanza una carga aerodinámica de 140 kg, apoyado en un imponente alerón trasero de doble perfil inspirado en los barcos AC75.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa / Gregory de Leeuw

Bajo el capó, este Giulia Quadrifoglio Luna Rossa mantiene el corazón de la bestia: el motor V6 biturbo de 520 CV asociado a un diferencial mecánico autobloqueante. En el habitáculo, la exclusividad continúa con asientos Sparco con gráficos inspirados en los chalecos de flotación de la tripulación y un salpicadero que utiliza material real de las velas del equipo Luna Rossa. Como dijo Max Sirena, CEO de Luna Rossa: "Existe una afinidad natural entre Luna Rossa y Alfa Romeo: raíces profundas, tradición italiana, espíritu deportivo y la constante búsqueda de la excelencia. Incluso compartimos nuestro color distintivo: el rojo. Nuestra colaboración está arraigada en valores compartidos, y su valor crece constantemente".

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa / Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa / Alfa Romeo

Renovación de la Gama Alfa Romeo

Pero el salón no solo se ven ediciones limitadas. El nuevo Tonale hace su debut oficial en la muestra belga, apenas unos meses después de su puesta de largo internacional. Esta evolución del C-SUV de la marca busca elevar el atractivo visual y el carácter deportivo que ya le hizo destacar en su lanzamiento. En el stand se puede ver la versión Sport Speciale en Rosso Brera, que incorpora un interior cuidado al detalle por Alcántara, socio histórico de la marca, utilizando materiales que combinan estética y funcionalidad en los tapizados.

Stand de Alfa Romeo en Bruselas / Salón de Bruselas

Acompañando al Tonale, la marca exhibe el Junior Sport Speciale, su apuesta por el segmento compacto que ya acumula 60.000 clientes en todo el mundo. En Bruselas se presenta en su variante 100% eléctrica de 156 CV, con una estética oscurecida en color negro que resalta su carácter dinámico. Además, para los amantes de la conducción, la marca ha confirmado que los pedidos para el Stelvio Quadrifoglio Collezione —otra serie limitada de 63 unidades— y el Giulia homónimo se reabrirán en el primer trimestre de 2026.

Finalmente, el stand reserva un espacio para ‘Bottegafuoriserie’, un proyecto conjunto con Maserati. Esta iniciativa se divide en cuatro áreas: 'Bottega' para la creación de coches únicos, 'Fuoriserie' para la personalización de clientes, 'Corse' enfocada a la competición y tecnología de superdeportivos, y 'La Storia', dedicada a la restauración de clásicos.