4 claves para cuidar un vehículo híbrido enchufable durante el invierno

A lo largo del invierno siempre recibimos consejos acerca de cómo guardar las motos en un garaje si no vamos a utilizarlas, cómo poner las cadenas o cómo conducir cuando nos encontramos con hielo o nieve en la carretera. Sin embargo, durante los meses más fríos del año también debemos saber cómo cuidar nuestro coche, para que su funcionamiento no se vea afectado. Por ello, a continuación te traemos una serie de recomendaciones para cuidar tu vehículo híbrido enchufable este invierno.

1.Enciende primero el sistema de climatización

La primera recomendación puedes llevarla a cabo incluso antes de acceder al propio coche, y es que es aconsejable encender el sistema de climatización cuando el vehículo todavía está enchufado al puesto de recarga. Si hace mucho frío fuera, y queremos que al acceder al vehículo este ya se encuentre a una temperatura agradable lo más aconsejable es colocarlo entre los 22 y 24 grados.

Debemos encender el sistema de climatización cuando el coche todavía está conectado a la corriente para que la energía que gaste en calentarlo no provenga de las baterías sino del propio puesto de recarga.

2.Arranca en modo combustión

La segunda recomendación para cuidar nuestro coche híbrido enchufable en invierno, es arrancarlo en modo combustión. Todos los PHEV arrancan en modo eléctrico, pero si el frío es muy extremo, existe una opción cuando el coche todavía está enchufado a la corriente que permite que se inicie con el motor de combustión para precalentarlo hasta el punto en el que las baterías actúan de modo más eficiente y protegiéndolas de un sobreesfuerzo.

Debemos encender el sistema de climatización cuando el coche todavía está conectado a la corriente / Archivo

3.Conduce suavemente

La tercera recomendación es muy sencilla: conducir suavemente. Si bien el motor de combustión puede actuar a pleno rendimiento desde el inicio pese a unas temperaturas muy bajas, las baterías necesitan una temperatura moderada para actuar de forma óptima.

Por ello es bueno iniciar la conducción de forma sosegada para que el coche vaya elevando su temperatura poco a poco y alcanzando así el máximo rendimiento del sistema eléctrico. Además, una marcha tranquila siempre ampliará la autonomía de uso eléctrico del vehículo.

4.La importancia de la carga

La última recomendación sirve para cuando ya hayamos utilizado el coche y toque recargarlo de nuevo. Sabiendo que el frío es uno de los peores enemigos de las temperaturas, lo más recomendable para recargar un coche híbrido enchufable o un eléctrico es hacerlo en zonas interiores con temperaturas templadas.

Si no fuese posible, entonces lo más aconsejable es poner el vehículo a cargar justo después de su conducción ya que la temperatura de la batería todavía será elevada y así se mejorará el rendimiento del proceso de carga.