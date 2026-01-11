¿Vuelta a la rutina? Cuidado con esta acción bastante habitual que todos hacemos al volante

Después de la época navideña en la que se esperaban aproximadamente 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras, toca volver a la rutina y tener cuidado con los despistes al volante. Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía.

Volvemos a la rutina, al trabajo y a los colegios. Con ello, muchos conductores cometen una acción habitual al dejar a los niños en el colegio o instituto que puede ser muy peligrosa y acarrear una buena multa.

Coches en doble fila / Archivo

¿Cuándo debes utilizar las luces de emergencia?

Si estás circulando con tu vehículo y ves a un coche con los warning puestos, significa que algún peligro está sucediendo y hay que tomar ciertas precauciones. La manera más recurrente de utilizar las luces de emergencia del vehículo es cuando estamos parados en la calzada por cualquier motivo, pero existen otros momentos en los que también tienes que usar los warning.

Tienes que utilizar las luces de emergencia para que el resto de los conductores sepan que deben reducir la velocidad, si te encuentras en una retención de una autopista que tiene velocidades elevadas. También los puedes usar en carreteras que tengan mucho polvo, cuando haya niebla o cualquier condición o cosa que reduzca la visibilidad. Además debes activarlos cuando pasan vehículos de emergencia, como la policía, los bomberos, ambulancias y otros servicios de protección civil, para avisar al resto de conductores que vas a realizar una maniobra.

Encender los warning o luces de emergencia / Freepik

¿Dejas tu coche en doble fila? Cuidado con la multa por usar mal los warning

Uno de los usos más comunes de las luces de emergencia es cuando paramos nuestro vehículo en doble fila, como por ejemplo para dejar a nuestros hijos en el colegio. Esto es totalmente erróneo y no debes realizarlo, ya que si te ve un agente de tráfico puede sancionarte por ello.

Encender los warning no te librará de que te pongan la multa, porque la DGT asegura que un uso incorrecto de las luces de emergencia supone una sanción de 100 euros. Cuando estamos en doble fila, se deben encender los intermitentes del lado en el que estás parando, porque con las de emergencia estás informando de un peligro que no existe.