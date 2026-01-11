Consejos
¿Qué es el libro de mantenimiento de un coche y para qué sirve?
Este elemento ayuda a saber cómo conservar el buen estado del automóvil y es muy importante en la vida del coche
Rubén Burillo
El carné de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de Inspección Técnica (ITV), son los tres documentos que obligatoriamente tienes que llevar en tu coche, ya que será lo primero que te pida un agente de tráfico si te para o si tienes un accidente. También debes llevar un documento llamado libro de mantenimiento porque es importante.
Si no llevas uno de esos tres documentos obligatorios en tu vehículo, te podrán multar con 10 euros por cada uno de los papeles que no puedas mostrar al agente de tráfico. Además si llevas un carné de conducir que no es válido, te enfrentarás a una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos. Llevar el libro de mantenimiento en el coche no es obligatorio, pero es imprescindible por varias razones.
¿Qué es el libro de mantenimiento?
A este documento no le solemos dar mucha importancia, pero puede servirte para bastantes cosas. El libro de mantenimiento o libro taller es un cuaderno físico o una herramienta digital informática en la que los talleres autorizados registran las revisiones oficiales y las reparaciones que ha tenido un vehículo.
En este documento se puede ver la información de la garantía y de todas sus coberturas, registrando también el mantenimiento del vehículo, como el kilometraje, el número de orden de la reparación, la fecha, el nombre del taller y la matrícula del vehículo. Básicamente el historial mecánico del coche queda registrado en el libro de mantenimiento ofreciendo transparencia sobre los daños y reparaciones, de cara a una posible venta o compra futura.
¿Para qué sirve el libro de mantenimiento?
Este documento no es obligatorio llevarlo en el coche, pero es recomendable llevarlo al día por estas razones:
- Aparecen las instrucciones exactas para los cuidados que necesita cada coche.
- Sirve para controlar cuándo pasa el vehículo por el taller.
- Controla el cumplimiento de las pautas de mantenimiento.
- Ayuda a conocer, controlar y mantener la garantía oficial del coche.
- Es un plus a la hora de vender tu coche, ya que el comprador puede comprobar el libro de mantenimiento para saber que ha sido cuidadoso con el vehículo.
- Además puede llegar a influir en el precio del seguro, porque un mal mantenimiento sin las revisiones pautadas por el fabricante puede hacer que el precio del seguro suba.
