¿Qué es el libro de mantenimiento de un coche y para qué sirve?

El carné de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de Inspección Técnica (ITV), son los tres documentos que obligatoriamente tienes que llevar en tu coche, ya que será lo primero que te pida un agente de tráfico si te para o si tienes un accidente. También debes llevar un documento llamado libro de mantenimiento porque es importante.

Si no llevas uno de esos tres documentos obligatorios en tu vehículo, te podrán multar con 10 euros por cada uno de los papeles que no puedas mostrar al agente de tráfico. Además si llevas un carné de conducir que no es válido, te enfrentarás a una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos. Llevar el libro de mantenimiento en el coche no es obligatorio, pero es imprescindible por varias razones.

Documentos que tienes que llevar obligatoriamente en el coche / DGT

¿Qué es el libro de mantenimiento?

A este documento no le solemos dar mucha importancia, pero puede servirte para bastantes cosas. El libro de mantenimiento o libro taller es un cuaderno físico o una herramienta digital informática en la que los talleres autorizados registran las revisiones oficiales y las reparaciones que ha tenido un vehículo.

En este documento se puede ver la información de la garantía y de todas sus coberturas, registrando también el mantenimiento del vehículo, como el kilometraje, el número de orden de la reparación, la fecha, el nombre del taller y la matrícula del vehículo. Básicamente el historial mecánico del coche queda registrado en el libro de mantenimiento ofreciendo transparencia sobre los daños y reparaciones, de cara a una posible venta o compra futura.

El libro de mantenimiento sirve para bastantes cosas / Freepik

¿Para qué sirve el libro de mantenimiento?

Este documento no es obligatorio llevarlo en el coche, pero es recomendable llevarlo al día por estas razones: