Kia presenta en Bruselas el EV2, un SUV urbano eléctrico para conquistar Europa

Kia continúa ampliando su gama eléctrica con el nuevo EV2, un SUV compacto del segmento B que se posiciona como el modelo de acceso a su catálogo cero emisiones. Presentado en el Salón del Automóvil de Bruselas, este nuevo eléctrico representa un paso estratégico para la marca coreana, que busca hacer más accesible la movilidad eléctrica sin renunciar a la tecnología, la seguridad ni la practicidad.

Con 4,06 metros de largo y una estética marcada por la filosofía de diseño “Opposites United”, el EV2 combina proporciones pensadas para la ciudad con un aire robusto que lo identifica como SUV. Las líneas verticales, la firma luminosa Star Map y las llantas de hasta 19 pulgadas completan una imagen moderna, especialmente en la variante GT-Line, que suma acabados en negro brillante y detalles más deportivos.

Nuevo Kia EV2 / Kia

En el interior, Kia ha optado por una ambientación que combina funcionalidad y estética. Inspirado en una cesta de picnic, el habitáculo utiliza materiales reciclados y tejidos de base biológica que refuerzan el compromiso sostenible de la marca. El sistema de infoentretenimiento ccNC, con triple pantalla (dos de 12,3" y una de 5,3"), domina el salpicadero, ofreciendo una experiencia conectada y personalizable.

A pesar de su tamaño contenido, el EV2 ofrece soluciones prácticas para el día a día. Los asientos traseros deslizantes y reclinables permiten ajustar el espacio según las necesidades del momento, alcanzando hasta 958 mm de espacio para las piernas, una cifra líder en su categoría. En configuración de cuatro plazas, el maletero alcanza 403 litros, a los que se suman 15 litros adicionales en un compartimento delantero.

Interior del nuevo Kia EV2 / Kia

La gama mecánica incluye dos versiones. La primera, con batería de 42,2 kWh, promete hasta 317 km de autonomía, mientras que la opción de 61,0 kWh eleva la cifra a 448 km (ambas bajo homologación WLTP pendiente). En ambos casos, se incorpora una arquitectura de 400 V compatible con carga rápida en corriente continua, completando el 10-80% de la batería en apenas media hora. Además, el EV2 es el primer modelo de Kia que admite carga en corriente alterna hasta 22 kW, una opción poco habitual en el segmento que amplía la flexibilidad en el uso diario.

La conectividad también juega un papel clave. El planificador de rutas EV Route Planner, la función Plug & Charge y la carga bidireccional (V2L y V2G) permiten optimizar la experiencia del usuario, tanto para recargar el coche como para alimentar dispositivos o devolver energía a la red. A esto se suma la llave digital con NFC y Bluetooth, actualizaciones OTA y un sistema de sonido Harman/Kardon disponible como opción.

Nuevo Kia EV2 / Kia

En el apartado de seguridad, el EV2 hereda tecnologías propias de modelos superiores. La lista incluye sistemas como el asistente de conducción en carretera, frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas, control de crucero adaptativo, monitor de ángulo muerto o cámara de visión 360º. Como curiosidad, el sistema de aparcamiento remoto desde la llave permite mover el coche desde fuera, una función poco habitual en este segmento.