Estos son los 50 radares que más han multado en 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT)cuenta con casi 800 radares fijos de velocidad distribuídos por nuestro país, además de otros controles móviles de velocidad, alcohol y drogas que utilizan eventualmente.

La mayoría de personas conoce la posición de los radares fijos, e incluso están señalizados por la DGT, pero si no sabes exactamente dónde se encuentran, a continuación te contaremos dónde están los 50 que más han multado en España en 2025.

Tipos de radares

De cara a mantener la seguridad de los conductores en las carreteras, la DGT cuenta con distintos tipos de radares:

Pórticos : Son el tipo de radar “tradicional”. Son equipos automáticos y no precisan operador, por lo que están siempre alerta .

Los 50 radares que más multan

Si este año te has desplazado mucho por nuestro país, a continuación te mostramos los 50 radares que más han multado en todo el territorio nacional: