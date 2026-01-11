Multas
Estos son los 50 radares que más han multado en 2025
Te traemos la lista detallada de todos los radares que más sanciones pusieron el pasado año en las carreteras españolas
La Dirección General de Tráfico (DGT)cuenta con casi 800 radares fijos de velocidad distribuídos por nuestro país, además de otros controles móviles de velocidad, alcohol y drogas que utilizan eventualmente.
La mayoría de personas conoce la posición de los radares fijos, e incluso están señalizados por la DGT, pero si no sabes exactamente dónde se encuentran, a continuación te contaremos dónde están los 50 que más han multado en España en 2025.
Tipos de radares
De cara a mantener la seguridad de los conductores en las carreteras, la DGT cuenta con distintos tipos de radares:
- Pórticos: Son el tipo de radar “tradicional”. Son equipos automáticos y no precisan operador, por lo que están siempre alerta.
- Postes: Se ubican en el lateral de las carreteras y en su mayoría funcionan igual que los pórticos, aunque también existen con tecnología láser.
- Cabinas laterales: Pueden ser radares y cinemómetros láser. Estos últimos ‘disparan’ varios haces de luz transversales a la calzada.
- Vehículos: Pueden ser utilizados tanto en estático como en movimiento y se suelen instalar en vehículos patrulla.
- Trípode: Son como los de los vehículos, pero sin estar dentro del coche.
- De tramo: Estos radares cuentan con dos o más cámaras de visión artificial, que calculan la velocidad media del vehículo en un tramo concreto.
Los 50 radares que más multan
Si este año te has desplazado mucho por nuestro país, a continuación te mostramos los 50 radares que más han multado en todo el territorio nacional:
- M-40 (km 20) en Madrid
- M-30 (km 4) en Madrid
- A-7 (km 968) en Málaga
- A-15 (km 127) en Navarra
- A-381 (km 74) en Cádiz
- A-45 (km 128) en Málaga
- EI-600 (km 9) en Balears (Illes)
- A-92 (km 83) en Sevilla
- A-7 (km 978) en Málaga
- MA-20 (km 10) en Málaga
- M-40 (km 52) en Madrid
- H-31 (km 79) en Huelva
- A-4 (km 495) en Sevilla
- A-1 (km 234) en Burgos
- A-3 (km 156) en Cuenca
- LZ-67 (km 20) en Palmas (Las)
- A-4 (km 245) en Jaén
- A-92 (km 0) en Sevilla
- A-66 (km 160) en León
- A-66 (km 35) en Asturias
- A-4 (km 13) en Madrid
- A-70 (km 8) en Alicante/Alacant
- AP-68 (km 78) en La Rioja
- SE-30 (km 10) en Sevilla
- A-52 (km 282) en Pontevedra
- A-55 (km 11) en Pontevedra
- A-4 (km 230) en Ciudad Real
- AP-7 (km 356) en Castellón/Castelló
- N-340 (km 1010) en Castellón/Castelló
- A-55 (km 9) en Pontevedra
- N-340 (km 70) en Cádiz
- A-2 (km 15) en Madrid
- A-70 (km 27) en Alicante/Alacant
- A-3 (km 314) en Valencia/València
- A-6 (km 347) en León
- N-122 (km 142) en Soria
- A-45 (km 118) en Málaga
- A-4 (km 135) en Ciudad Real
- A-5 (km 12) en Madrid
- A-1 (km 125) en Segovia
- A-4 (km 12) en Madrid
- AG-55 (km 11) en Coruña (A)
- CM-4008 (km 2) en Toledo
- MU-30 (km 9) en Murcia
- A-8 (km 545) en Lugo
- A-4 (km 417) en Córdoba
- N-320 (km 264) en Guadalajara
- AP-7 (km 390) en Castellón/Castelló
- A-3 (km 48) en Madrid
- A-23 (km 165) en Teruel
- Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
- Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
- Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
- Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul
- Pirro, probador de Ducati: 'Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas
- Javier Morral: “Sería imposible abrir ahora Servei Estació en Aragó con paseo de Gràcia”
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16