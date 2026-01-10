A diferencia de los asistentes para la conducción de los vehículos de cuatro o más ruedas -conocidos como ADAS- las motocicletas no tienen un catálogo de sistemas que deban incorporar por ley, tan sólo los asistentes de frenado CBS (Combined Braking System) y el ABS (Anti-lock Braking System).

Sin embargo, debido a las necesidades de los conductores de motocicletas, en los últimos años los fabricantes han presentando modelos mucho más seguros y con numerosas posibilidades para facilitar la conducción y, por tanto, prevenir los posibles siniestros. En el día de hoy te traemos algunos de los sistemas más modernos y conocidos:

1. Sistemas automáticos de frenado, ABS, CBS y ABS para curva

Estos sistemas pertenecen al grupo de la llamada “Asistencia dinámica” y, cuando la velocidad de las ruedas no es la misma, durante la frenada, una de las ruedas puede bloquearse. Estos sistemas liberan la presión para que siga girando, no pierda agarre y la velocidad de ambas ruedas se adapte.

Su objetivo primordial es evitar que la rueda pierda agarre y previene caídas al evitar el bloqueo y mantener el control sobre la frenada. Además, reduce la distancia de frenado.

2. Control de tracción (SCT)

Este sistema -también de asistencia dinámica- trata de igualar la velocidad en ambas ruedas quitando potencia a la que está perdiendo tracción, ya que los acelerones fuertes o los cambios en el firme pueden provocar una pérdida de adherencia.

Sistemas ARAS ¿Sabes qué son y por qué debería tenerlos tu motocicleta? / DGT

3. Suspensión adaptativa

La suspensión adaptativa ajusta la rigidez y la suspensión a las condiciones de la conducción, la carga y la preferencia del motorista. Mediante sensores, analiza cuestiones como la velocidad, la inclinación, la aceleración o las condiciones de la carretera y se vuelve más rígida o más suave, proporcionando una conducción más cómoda y estable. También es un sistema de asistencia dinámica.

4. Sistema anti-Wheelie y anti-Stoppie

Estos sistemas proporcionan una conducción más cómoda y estable, al adaptarse a las condiciones y mantener el agarre y la tracción óptimas. Cuando el sistema anti-Wheelie detecta que la rueda delantera va a perder contacto, reduce la potencia y reparte el peso entre rueda delantera y trasera, evitando que se levante la rueda delantera y la moto haga un “caballito” . El anti-Stoppie, por su parte, hace lo mismo con la rueda trasera evitando que esta se levante ante frenadas bruscas.

5. Modos de conducción

Aunque puedan parecer básicos, los modos de conducción unifican el funcionamiento de todos los asistentes de la moto para adaptarlos a las condiciones en las que se va a conducir el vehículo. Incluyen regulación de potencia, freno motor, reparto de frenada, suspensiones, etc. Estos sistemas -de asistencia dinámica- también se adaptan para situaciones meteorológicas adversas, como conducción con lluvia.

6. Control de crucero adaptativo con sistema anticolisión

Este sistema, -de monitorización del entorno- mantiene la velocidad constante, detecta los vehículos en la ruta y se adapta para respetar la distancia de seguridad que le hemos marcado, cortando la potencia y deteniendo la moto a la distancia indicada.

7. Radar de ángulo muerto

Aunque la gran mayoría de las motocicletas aún no lo tienen, el radar de ángulo muerto detecta lo que el motorista no puede ver, lo que es muy útil en entornos urbanos o en incorporaciones. Con indicaciones que aparecen en los retrovisores permite comprobar que el carril al que se mueve la moto está libre o corregir la maniobra si no es así.