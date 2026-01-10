¿Sabes cuándo le tienes que pasar la ITV a tu coche nuevo?

Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases.

Lo más recomendable cuando vayas a pasar la ITV es que revises tu coche a fondo unos días o semanas antes. Así te aseguras de que todo está en orden y puede pasar la Inspección Técnica sin ningún problema. En los coches nuevos, las ITV también son periódicas, pero ¿sabes cuándo tienes que pasarla?

No tienes la ITV, estas son las multas que te pondrán

La Inspección Técnica del Vehículo es obligatoria. Si está caducada te enfrentarás a una sanción de unos 200 euros, aunque se quedan en 100 por pronto pago. La sanción puede ser mucho peor si circulas con la ITV suspendida porque la multa asciende hasta los 500 euros.

Cuando pasas la ITV, te dan una pegatina y la ficha técnica del vehículo actualizada con la nueva fecha de caducidad. Aunque la Guardia Civil no lo revise a menudo, debes llevar pegada y a la vista esta pegatina. Si circulas sin ella, te multarán con 80 euros. Si manipulas la pegatina de la ITV, la sanción es mucho más grave y asciende hasta los 12.000 euros y una pena de cárcel entre tres y seis meses.

¿Cada cuánto tengo que pasar la ITV?

La Inspección Técnica del Vehículo se pasa teniendo en cuenta la edad y el tipo de vehículo. Si te has comprado recientemente un coche nuevo, tienes que saber que durante los cuatro primeros años estás exento de pasar la ITV. Si te compras un coche en 2026, hasta 2030 no tienes que pasar la Inspección.

Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. Además la DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.