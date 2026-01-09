Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multas

¿Vuelta a la rutina? La DGT alerta sobre varias acciones bastante comunes entre los conductores

En la carretera hay que tener cuidado y prestar atención a todo, ya que podemos poner en riesgo nuestra seguridad y la de los otros usuarios

Cuidado con estas acciones en la carretera

Cuidado con estas acciones en la carretera / Getty Images

Rubén Burillo

Al volante debemos estar atentos a todo, respetando las normas de tráfico, manteniendo la distancia de seguridad, respetando los límites de velocidad y realizando las maniobras con suavidad para evitar imprevistos. La DGT alerta sobre varias acciones bastante comunes entre los conductores que pueden ser muy peligrosas.

Después de la época navideña en la que se esperaban aproximadamente 22,4 millones de desplazamientos por las carreteras, toca volver a la rutina y tener cuidado con los despistes al volante. Según la Dirección General de Tráfico, un 76% de los españoles admiten que se distraen con frecuencia mientras conducen, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía.

Cuidado con esta acción tan habitual en la carretera

Cuidado con estas acciones habituales en la carretera / Getty Images

La DGT advierte de estas acciones habituales en la carretera

Cuando estamos al volante, debemos extremar precauciones y estar atentos a la carretera y a la conducción, ya que si no podemos tener un accidente de tráfico. La Dirección General de Tráfico advierte de estas acciones habituales entre los conductores:

Sobrepasar el límite de velocidad permitido: Esta es una de las sanciones más comunes y según un informe publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, el 30% de los siniestros mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada. Si sobrepasas el límite de velocidad permitido te pueden llegar a multar con hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir. Si se considera que también hubo conducción temeraria, la pena de prisión es de 2 a 5 años, multa de 12 a 24 meses y/o privación del derecho a conducir de 6 a 10 años.

No llevar puesto el cinturón de seguridad: Este elemento es obligatorio y disminuye la probabilidad de morir en un accidente de tráfico aproximadamente un 50% y puede reducir el riesgo de heridas graves en choques frontales hasta en un 90%. No llevar el cinturón de seguridad es una infracción grave que se sanciona con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné si eres el conductor.

Hombre poniéndose el cinturón de seguridad

Hombre poniéndose el cinturón de seguridad / Getty Images

Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas: Es muy peligroso porque aumentan considerablemente las probabilidades de sufrir un grave accidente de tráfico. Recuerda, si bebes o consumes drogas, no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Depende de la tasa dada, te pueden llegar a multar con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carné de conducir. Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a hacer las pruebas.

Utilizar el móvil al volante: Es una acción muy peligrosa ya que durante un determinado tiempo y distancia no estará toda tu atención en la carretera, y puedes provocar un accidente de tráfico. Sujetar el móvil con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos del carné de conducir.

