Consejos
¿No te acuerdas dónde has aparcado tu coche en las rebajas? Usa estos trucos para encontrarlo
En determinadas situaciones dejamos nuestro coche aparcado en una calle o en un parking que no conocemos, y después no sabemos dónde está
Rubén Burillo
Se han pasado las Navidades y llegan las rebajas en todas las tiendas. Los centros comerciales están hasta arriba y seguramente te ha costado encontrar aparcamiento. Cuando por fin has aparcado, haces todas las compras y no recuerdas donde está el coche. Pues con estos sencillos trucos encontrarás dónde dejaste tu coche aparcado.
¿No encuentras tu coche? Con estos trucos lo encontrarás rápido y fácil
El primero lo puedes hacer a través de WhatsApp. Tienes que crear un grupo en la aplicación en el que solo estés tú. De esta forma, la conversación solo será tuya y podrás usar este grupo cada vez que aparques para pasarte la ubicación del vehículo.
Para acordarte de dónde está tu vehículo, en cuanto aparques manda al grupo la ubicación de tu coche. Así sabrás dónde has dejado tu vehículo. Cuando pases la ubicación recuerda hacerlo sin que sea en tiempo real, ya que no servirá y tiene un tiempo estimado de validez.
Si tienes un iPhone también puedes utilizar a Siri, el asistente virtual inteligente de Apple. Cuando aparques tu coche y antes de irte, debes sacar tu móvil y decir: “Oye Siri. He aparcado aquí”. Y Siri y el teléfono recordarán el punto donde has aparcado. Cuando quieras recordar donde está tu coche, solo tienes que decir: “Oye Siri, donde está mi coche” y te dirá la ubicación. Debes recordar que este truco solo es útil si tienes iPhone.
Google Maps, la solución para saber dónde está tu coche
La plataforma gratuita de Google que ofrece mapas detallados, registra automáticamente la ubicación de estacionamiento sin necesidad de comandos de voz, como en el caso de Siri y el iPhone.
En cuanto aparques el vehículo, debes abrir la aplicación de Google Maps. Presiona sobre el punto azul de la aplicación en la que se indica tu ubicación actual. Cuando hayas hecho esto se abrirá un menú en el que podrás realizar distintas acciones, entre ellas una que pone ‘Guardar aparcamiento’. Cuando pulses sobre la misma, Google Maps guardará la ubicación hasta nuevo aviso. Además, es importante borrar esta ubicación, ya que, si no la necesitas, puede ser un lío en el futuro.
El Google Maps con esta ubicación nos permitirá trazar la ruta hasta la posición actual del coche y modificar cualquier dato sobre dónde está el vehículo. Es importante saber que necesitas internet para estas funciones.
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza