Tesla baja el precio del Model Y con mayor autonomía

Tesla amplía la gama del Model Y en España con una nueva variante que promete convertirse en una de las más vendidas por relación entre precio y autonomía. Se trata del Model Y Gran autonomía con tracción trasera, ya disponible a partir de 46.990 euros y con una autonomía homologada de 657 kilómetros según ciclo WLTP.

Tesla Model Y Standard / Tesla

Es la segunda versión del Model Y con tracción trasera, pero en este caso integra una batería de mayor capacidad, lo que la convierte en una opción pensada para los que recorren largas distancias pero no necesitan tracción integral. En la práctica, logra un consumo medio de apenas 12,7 kWh/100 km, uno de los más bajos del segmento entre los SUV familiares eléctricos de tamaño medio.

Hasta ahora, la única versión de acceso con tracción trasera se situaba en los 39.990 euros, pero con una autonomía inferior. Esta nueva variante Gran autonomía RWD añade más de 150 km de alcance respecto a aquella por un sobrecoste contenido, y sin renunciar a una potencia de carga rápida de hasta 260 kW. Esto permite recuperar 278 km de autonomía en apenas 15 minutos, una cifra que facilita viajes largos sin demasiadas esperas.

Tesla Model Y Standard / Tesla

Además, mantiene todas las ventajas de carga de la red de más de 20.000 Supercargadores Tesla en Europa, con tarifas competitivas y acceso directo desde el sistema integrado. Esta combinación de gran autonomía, carga ultrarrápida y bajo consumo energético convierte a esta versión en una de las más eficientes dentro de su rango de precios.

Equipamiento completo

Como el resto de la gama, el nuevo Model Y con gran autonomía y tracción trasera incluye de serie todo el ecosistema de funciones de Tesla: desde el acceso y control remoto a través del móvil hasta el Planificador de rutas con información en tiempo real, pasando por el teléfono-llave, el control de climatización remoto, el Modo centinela, el Dog Mode o las aplicaciones de ocio integradas en pantalla.

Interior del Tesla Model Y Standard / Tesla

También incorpora de serie el sistema de Piloto automático y es compatible con el hardware necesario para la función de Conducción autónoma total supervisada, que Tesla podrá activar en los vehículos cuando la normativa lo permita. A esto se suma el ya conocido sistema de actualizaciones remotas, que permite mejorar el software del coche con el tiempo, sin coste y sin necesidad de pasar por el taller.

Este nuevo Model Y Gran autonomía RWD se fabrica en la planta de Tesla en Berlín-Brandenburgo, pensada exclusivamente para el mercado europeo. Los pedidos ya están abiertos en la web oficial de la marca, con entregas previstas a partir de febrero de 2026.

Pantalla principal del Tesla Model Y Standard / Tesla

Con esta incorporación, la gama del Model Y en España queda estructurada así:

Model Y Standard

Tracción trasera: 39.990 €

Gran autonomía con tracción trasera: 46.990 €

Model Y Premium

Gran autonomía con tracción trasera: 49.990 €

Gran autonomía con tracción integral: 52.990 €

Model Y Performance