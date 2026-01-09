Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinlandiaTerremoto SabadellStreamersT-RosaBarcelonaFeijóoHuelga agricultoresNúcleo NacionalDonald TrumpL'Antic ColmadoNueva pirámide nutricionalComprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Coches eléctricos

¿Cuánto cuestan los coches eléctricos? Superan por primera vez las 100.000 unidades vendidas en 2025

El cierre de este año ha confirmado la creciente penetración de los vehículos electrificados en el mercado automovilístico, con especial mención a los 100% eléctricos, que son la tercera opción de los conductores

Una marca ha conseguido colocar cuatro modelos entre los más vendidos.

Una marca ha conseguido colocar cuatro modelos entre los más vendidos. / SRT / AFP

Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los coches eléctricos se presentan como la tercera opción de compra de los conductores entre todas las mecánicas electrificadas. Los coches híbridos autorrecargables son la primera y los híbridos enchufables, la segunda.

No obstante, el cierre de este 2025 ha confirmado el lento, pero constante, avance de los coches eléctricos en el mercado. Con 101.000 unidades vendidas, este tipo de motores han conseguido un récord que el sector ha calificado de histórico.

Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado desde sus inicios el coche eléctrico en España ha sido, junto con la falta de una infraestructura para la recarga de la batería, su precio, por lo normal más elevado que el de las opciones de combustión.

Atendiendo a la lista de los más vendidos en 2025, ¿cuánto cuestan los coches eléctricos?

Tesla Model 3

Ha sido el más vendido, con 9.947 unidades. Su precio empieza en 36.990 euros.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 / Tesla

Tesla Model Y

Se coloca el segundo con 6.005 unidades y un precio a partir de 39.990 euros.

Tesla Model Y

Tesla Model Y / Tesla

Kia EV3

Cierra el podio con 5.661 unidades y un precio, con descuentos, que puede empezar en los 28.6200 euros.

Kia EV3 100% eléctrico

Kia EV3 / Kia

BYD Dolphin Surf

La cuarta opción preferida con 4.181 unidades vendidas. El precio empieza en los 19.990 euros.

El coche eléctrico BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf / BYD

Renault 5

Coincidiendo con su nombre se queda en la quinta posición tras haber vendido 4.123 unidades. A partir de 23.821 euros con descuentos promocionales.

Renault 5 E-Tech eléctrico

Renault 5 E-Tech eléctrico / Renault

Mini Cooper

Ha vendido 3.649 unidades en este 2025. Con descuentos, el precio empieza en los 29.510 euros.

Mini Cooper eléctrico

Mini Cooper eléctrico / Mini

BYD Atto 2

Se coloca en séptima posición con 2.695 unidades vendidas. El precio de partida es de 29.990 euros.

BYD Atto2 Comfort

BYD Atto 2 / BYD

Toyota bZ4x

El modelo japonés ha matriculado 2.692 unidades y su precio empieza en los 39.500 euros sin ayudas.

Totota bZ4X 2026

Totota bZ4X / Toyota

BYD Atto 3

La marca china coloca su tercer modelo en el ranking con 2.559 unidades vendidas y un precio a partir de los 33.990 euros con descuentos.

BYD Atto 3

BYD Atto 3 / BYD

BYD Seal

BYD cierra la lista de los eléctricos más vendidos de 2025 con el Seal, un coche también disponible como híbrido enchufable. Su precio de partida son 39.780 euros con descuentos.

BYD Seal U

BYD Seal U / BYD

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  2. Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
  3. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
  4. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  5. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  6. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  7. Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
  8. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados

¿Cuánto cuestan los coches eléctricos? Superan por primera vez las 100.000 unidades vendidas en 2025

¿Cuánto cuestan los coches eléctricos? Superan por primera vez las 100.000 unidades vendidas en 2025

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada

Del quiosco de prensa al ‘hub’ digital: así se reinventa la conectividad en las ciudades

Del quiosco de prensa al ‘hub’ digital: así se reinventa la conectividad en las ciudades

Madonna, 67 años, corsé y al mando: Dolce & Gabbana recupera el sexo, el cine italiano y 'La Bambola' para celebrar 20 años de The One

Madonna, 67 años, corsé y al mando: Dolce & Gabbana recupera el sexo, el cine italiano y 'La Bambola' para celebrar 20 años de The One

La Fiscalía de Oregón investiga el tiroteo de un agente federal en Portland que ha herido a dos personas

La Fiscalía de Oregón investiga el tiroteo de un agente federal en Portland que ha herido a dos personas

Planazo para el fin de semana en Barcelona: macarrones y platos caseros

Planazo para el fin de semana en Barcelona: macarrones y platos caseros

¿Dónde está Jesús Moral, el Cocinero Revelación 2017? Así es el restaurante del joven chef que se rebeló contra su destino en la alta cocina

¿Dónde está Jesús Moral, el Cocinero Revelación 2017? Así es el restaurante del joven chef que se rebeló contra su destino en la alta cocina

Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Barcelona mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto

Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Barcelona mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto