¿Cuánto cuestan los coches eléctricos? Superan por primera vez las 100.000 unidades vendidas en 2025

Los coches eléctricos se presentan como la tercera opción de compra de los conductores entre todas las mecánicas electrificadas. Los coches híbridos autorrecargables son la primera y los híbridos enchufables, la segunda.

No obstante, el cierre de este 2025 ha confirmado el lento, pero constante, avance de los coches eléctricos en el mercado. Con 101.000 unidades vendidas, este tipo de motores han conseguido un récord que el sector ha calificado de histórico.

Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado desde sus inicios el coche eléctrico en España ha sido, junto con la falta de una infraestructura para la recarga de la batería, su precio, por lo normal más elevado que el de las opciones de combustión.

Atendiendo a la lista de los más vendidos en 2025, ¿cuánto cuestan los coches eléctricos?

Tesla Model 3

Ha sido el más vendido, con 9.947 unidades. Su precio empieza en 36.990 euros.

Tesla Model 3 / Tesla

Tesla Model Y

Se coloca el segundo con 6.005 unidades y un precio a partir de 39.990 euros.

Tesla Model Y / Tesla

Kia EV3

Cierra el podio con 5.661 unidades y un precio, con descuentos, que puede empezar en los 28.6200 euros.

Kia EV3 / Kia

BYD Dolphin Surf

La cuarta opción preferida con 4.181 unidades vendidas. El precio empieza en los 19.990 euros.

BYD Dolphin Surf / BYD

Renault 5

Coincidiendo con su nombre se queda en la quinta posición tras haber vendido 4.123 unidades. A partir de 23.821 euros con descuentos promocionales.

Renault 5 E-Tech eléctrico / Renault

Mini Cooper

Ha vendido 3.649 unidades en este 2025. Con descuentos, el precio empieza en los 29.510 euros.

Mini Cooper eléctrico / Mini

BYD Atto 2

Se coloca en séptima posición con 2.695 unidades vendidas. El precio de partida es de 29.990 euros.

BYD Atto 2 / BYD

Toyota bZ4x

El modelo japonés ha matriculado 2.692 unidades y su precio empieza en los 39.500 euros sin ayudas.

Totota bZ4X / Toyota

BYD Atto 3

La marca china coloca su tercer modelo en el ranking con 2.559 unidades vendidas y un precio a partir de los 33.990 euros con descuentos.

BYD Atto 3 / BYD

BYD Seal

BYD cierra la lista de los eléctricos más vendidos de 2025 con el Seal, un coche también disponible como híbrido enchufable. Su precio de partida son 39.780 euros con descuentos.