Coches eléctricos
¿Cuánto cuestan los coches eléctricos? Superan por primera vez las 100.000 unidades vendidas en 2025
El cierre de este año ha confirmado la creciente penetración de los vehículos electrificados en el mercado automovilístico, con especial mención a los 100% eléctricos, que son la tercera opción de los conductores
Los coches eléctricos se presentan como la tercera opción de compra de los conductores entre todas las mecánicas electrificadas. Los coches híbridos autorrecargables son la primera y los híbridos enchufables, la segunda.
No obstante, el cierre de este 2025 ha confirmado el lento, pero constante, avance de los coches eléctricos en el mercado. Con 101.000 unidades vendidas, este tipo de motores han conseguido un récord que el sector ha calificado de histórico.
Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado desde sus inicios el coche eléctrico en España ha sido, junto con la falta de una infraestructura para la recarga de la batería, su precio, por lo normal más elevado que el de las opciones de combustión.
Atendiendo a la lista de los más vendidos en 2025, ¿cuánto cuestan los coches eléctricos?
Tesla Model 3
Ha sido el más vendido, con 9.947 unidades. Su precio empieza en 36.990 euros.
Tesla Model Y
Se coloca el segundo con 6.005 unidades y un precio a partir de 39.990 euros.
Kia EV3
Cierra el podio con 5.661 unidades y un precio, con descuentos, que puede empezar en los 28.6200 euros.
BYD Dolphin Surf
La cuarta opción preferida con 4.181 unidades vendidas. El precio empieza en los 19.990 euros.
Renault 5
Coincidiendo con su nombre se queda en la quinta posición tras haber vendido 4.123 unidades. A partir de 23.821 euros con descuentos promocionales.
Mini Cooper
Ha vendido 3.649 unidades en este 2025. Con descuentos, el precio empieza en los 29.510 euros.
BYD Atto 2
Se coloca en séptima posición con 2.695 unidades vendidas. El precio de partida es de 29.990 euros.
Toyota bZ4x
El modelo japonés ha matriculado 2.692 unidades y su precio empieza en los 39.500 euros sin ayudas.
BYD Atto 3
La marca china coloca su tercer modelo en el ranking con 2.559 unidades vendidas y un precio a partir de los 33.990 euros con descuentos.
BYD Seal
BYD cierra la lista de los eléctricos más vendidos de 2025 con el Seal, un coche también disponible como híbrido enchufable. Su precio de partida son 39.780 euros con descuentos.
